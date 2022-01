A volte si crede che per fare un buon selfie o anche una buona foto con lo smartphone siano sufficienti alcune accortezze. Questo è vero fino ad un certo punto. Inoltre bisogna considerare anche che il cellulare possiede un grosso limite di cui parleremo. Così per fare dei selfie perfetti da far invidia sul web ecco l’oggetto indispensabile per il proprio smartphone.

Fotografare è bello

In ogni momento è possibile fare delle foto. Se siamo appassionati di fotografia, potremmo portare in diverse occasioni la macchina fotografica. Ma se questa risultasse troppo ingombrante, potremmo optare per lo smartphone. La differenza tra quest’ultimo ed una macchina fotografica è che un apparecchio fotografico risulta certamente più versatile e adatto a differenti esigenze.

La qualità certamente sarebbe a vantaggio della macchina fotografica, poiché in fotografia la differenza la fa l’obiettivo. Gli smartphone non potranno eguagliare la qualità di un obiettivo fotografico, almeno per il momento. Tuttavia è possibile fare delle buone foto anche con un cellulare, l’importante è seguire qualche regola su come ottenere una buona fotografia.

Tra queste, una molto importante è quella di staccare bene il soggetto dallo sfondo. A volte il soggetto si perde dentro uno sfondo, senza che si distingua dalle altre cose che si vedono nell’immagine.

Questione di selfie

Questa regola vale ancor di più se si tratta di un ritratto. Nei primi modelli di cellulare non vi era l’obiettivo frontale. Per entrare nella foto bisognava chiedere sempre a qualcun altro di scattarla. Poi fu sistemato l’obiettivo frontale con la funzione di poter fare delle chiamate video. Ma subito questa aggiunta fu sfruttata anche per fare delle foto a sé stessi, da cui il nome di selfie.

Con lo smartphone diventa possibile ciò che in pittura, ma anche in fotografia, è l’autoritratto. Una volta, nello scattare una foto ad un gruppo, si chiedeva di sorridere. Una tendenza che è quasi sparita nel ritratto moderno in fotografia. Tuttavia se guardiamo la maggior parte dei selfie presenti sui social, notiamo che molti seguono ancora quella tendenza di qualche decennio fa di assumere delle pose abbastanza classiche.

Per fare dei selfie perfetti da far invidia sul web ecco l’oggetto indispensabile per il proprio smartphone

Un altro limite per fare un buon selfie con lo smartphone è che spesso il flash che si utilizza dona dei volti abbastanza piatti. La luce si comprime sul volto e lo schiaccia. A questo scopo sarebbe utile un piccolo flash esterno di forma anulare, cioè rotondo, specifico per smartphone.

Sono dei piccoli flash connessi che è possibile utilizzare non attaccati al telefono. Potremo tenerlo un po’ distante dal telefono al momento dello scatto. In questo modo creeremo profondità nel volto, attraverso il gioco di ombre e luci. I ritratti sembreranno così dei veri portrait da fotografi professionisti.