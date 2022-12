Per far vivere più a lungo il pesce rosso ecco 2 errori da evitare sempre: il risultato ci stupirà!

Per far vivere più a lungo il pesce rosso ecco 2 errori da evitare-proiezionidiborsa.it

Quante volte abbiamo comprato il pesce rosso ma, nonostante le cure, è morto dopo pochi giorni? Vediamo come mantenerlo in salute seguendo questi consigli da veri esperti.

Cani e gatti sono gli animali che spesso condividono la casa con noi. Parliamo di amici fedeli e sempre presenti al nostro fianco. Non si potrebbe immaginare la vita senza di loro. Sono gli animali domestici preferiti dagli italiani e molto amati anche dai bambini.

Ma, oltre alla loro presenza in casa, si potrebbero trovare anche delle creaturine più piccole. Ad esempio pappagalli, canarini, criceti, tartarughe, conigli e così via. Qualunque animale si scelga di avere, è importante prendersene sempre cura con attenzione.

Falsi miti sul pesce rosso

Un altro piccolo animaletto spesso presente nelle nostre abitazioni è il pesciolino rosso. La maggior parte delle volte viene acquistato nelle fiere di paese, per accontentare i propri figli.

Si compra perché non ha bisogno di tante cure. Non è un animale impegnativo come ad esempio il cane, non dobbiamo portarlo a passeggio, il cibo che consuma è poco dispendioso e non combina dei guai.

Ma in realtà anche i pesci rossi necessitano di specifici accorgimenti. Di seguito vedremo quali sono i comportamenti da adottare per mantenerli in salute.

Per far vivere più a lungo il pesce rosso ecco quali comportamenti evitare

Spesso si pensa che questi animali acquatici abbiano una vita breve, più o meno qualche settimana. Non è così. Possono vivere anche per decenni e arrivare a varie dimensioni (dipende sempre dalle varietà).

Diciamo subito che il pesce rosso, per nuotare felice e spensierato, non deve essere posizionato nella classica boccia di vetro. Dovremmo utilizzare un acquario vero e proprio dotato di filtro, luci e dalle dimensioni più grandi (circa 40 litri per ogni pesce).

Facciamo attenzione allo shock termico. Infatti, è necessario assicurare ai pesci una temperatura sempre costante. L’errore più comune è quello di svuotare l’acquario e riempirlo subito con dell’acqua pulita presa dal rubinetto. In realtà, questo comportamento potrebbe essere fatale.

Cosa fare? Raccogliamo l’acqua del rubinetto in un secchio, ma utilizziamola solo il giorno dopo. Con questo trucchetto i pesci non dovrebbero più soffrire lo sbalzo termico.

Naturalmente non posizioniamo l’acquario vicino alle fonti di calore.

Occhio al cibo!

Un altro errore comune è quello di “ingozzare” il nostro pesce, dandogli da mangiare ogni volta che vogliamo. Il cibo che loro non consumano sporca l’acqua. Questa condizione potrebbe farli ammalare e indebolirli.

Per far vivere più a lungo il pesce rosso è sufficiente un po’ di mangime solo 1 o 2 volte al giorno. Compiamo questa operazione qualche minuto prima di cambiare l’acqua.

Ricordiamo di comprare un mangime specifico ed evitare le briciole del pane. La mollica, gonfiandosi con l’acqua, potrebbe ostruire l’esofago del povero pesce rosso.

Inoltre controlliamo sempre il nostro animale acquatico per evitare che si ammali.