Il tappeto può essere una delle zone più difficili da pulire di tutta la casa. Quando lo sporchiamo, far andare via la macchia dal suo tessuto può essere davvero un’impresa.

A venirci in soccorso per fortuna ci sono molti prodotti, facilmente acquistabili, che ci permettono di intervenire tempestivamente. Chi invece preferisce utilizzare prodotti naturali, e così risparmiare anche qualche soldo, può utilizzare vari metodi fai da te.

Insomma, i metodi per eliminare lo sporco, o perlomeno per limitare i danni, di sicuro ci sono. Come vedremo in quest’articolo, infatti, per far tornare come nuovo un tappeto sporco basta conoscere questi semplici ma intelligentissimi segreti.

Ecco il metodo

La cosa fondamentale è fare prevenzione, conoscendo il nostro tipo di tappeto ed i diversi tipi di sporco che possono interessarlo. In questo modo acquisteremo i prodotti giusti per rimuovere tempestivamente le macchie e garantiremo al nostro tappeto la manutenzione necessaria per tenerlo pulito.

Partiamo proprio dalla manutenzione. Alcuni tappeti, anche se non vengono macchiati, si sporcano abbastanza, per il semplice fatto che molte persone ci passano sopra. Questo è il caso, ad esempio, del tappeto del salotto.

Per tenerlo sempre in buone condizioni usiamo uno spray fatto in casa. Mischiamo aceto e acqua in parti uguali in una bottiglietta spray, e poi spruzziamo. Lasciamo che il tappeto assorba la soluzione e si asciughi. Poi passiamo l’aspirapolvere, e dovremmo vedere miglioramenti immediati.

Quando invece il tappeto si sporca perché ci cade qualcosa sopra, dobbiamo fare molto attenzione al tipo di sporco.

Ad esempio, se ci cade un cibo solido, facciamo attenzione a come lo rimuoviamo. Se usiamo un panno e lo togliamo a mano, rischiamo di spargere il cibo in giro e creare una macchia più grossa. Teniamo allora a portata di mano una piccola spatola per alimenti e usiamo quella con molta attenzione. Poi puliamo la macchia con il prodotto più adatto per il tipo di tappeto.

Se invece la macchia è liquida, c’è una cosa fondamentale che dobbiamo fare: mai pestare la macchia. Rischiamo, infatti, di farla penetrare più profondamente nel tessuto e allora lì sarebbero guai. Quindi, assicuriamoci che nessuno tocchi quella macchia fino a quando non applichiamo il miglior prodotto per rimuoverla.

Chi invece si sta chiedendo come pulire lo zerbino di casa può leggere questo articolo, che fornisce un particolare ma utile consiglio.