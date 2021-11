Per far rifiorire le nostre orchidee e renderle più belle che mai sono sufficienti questi ingredienti economici che tutti abbiamo in casa

L’orchidea è una pianta ormai molto diffusa nelle nostre case, che ci ha conquistati soprattutto con l’eleganza della sua fioritura.

Ne esistono diversi tipi e qualità, ma tutti hanno un comune denominatore: si tratta di una specie vegetale affascinante sì, ma anche molto delicata. È bene, dunque, fare sempre tesoro di alcuni semplici accorgimenti per prendersene cura al meglio e scongiurare la caduta dei suoi meravigliosi fiori.

Due semplici regole di base, ad esempio, riguardano l’esposizione e l’innaffiatura.

Essendo le orchidee di origine tropicale, necessitano di una buona luminosità, mentre è richiesta una quantità d’acqua ponderata (ma non per questo insufficiente) per mantenere l’equilibrio della pianta.

Nel caso in cui, però, nonostante la nostra dedizione, non ottenessimo i risultati sperati, ci basti sapere che per far rifiorire le nostre orchidee e renderle più che belle che mai sono sufficienti questi ingredienti economici che tutti abbiamo in casa.

Il fertilizzante all’aglio

Il primo suggerimento per rendere le nostre orchidee più rigogliose consiste nel creare un fertilizzante naturale a base di aglio.

Dopo aver schiacciato alcuni spicchi d’aglio, riponiamoli in un bicchiere e aggiungiamo dell’acqua. Copriamo l’imboccatura con della pellicola trasparente e lasciamo riposare per una notte.

Il giorno successivo, filtriamo e versiamo l’acqua ottenuta in una bacinella.

A questo punto immergiamo l’orchidea. Dopo che avrà assorbito tutto il liquido, possiamo nuovamente sistemarla nel suo sottovaso.

I cubetti di ghiaccio

La seconda idea per rinvigorire la nostra pianta è ancora più semplice.

Si tratta di diluire in un contenitore dell’acqua qualche goccia di fertilizzante. Dopo aver mescolato, versiamo il composto nei contenitori per ghiaccio e congeliamo.

Già dal giorno dopo è possibile sistemare questi cubetti di ghiaccio direttamente nel terriccio delle orchidee.

Per poter apprezzare dei buoni risultati, adottiamo questa abitudine una volta alla settimana.

Scopriamo ora l’ultimo consiglio utile per vantare orchidee incredibilmente maestose.

Il tè al limone

In questo caso, si tratta davvero di unire l’utile al dilettevole.

Se infatti, complici le basse temperature, abbiamo optato per una merenda a base di tè caldo con il limone, possiamo riciclare l’acqua in eccesso e i rimasugli della bustina per creare un ottimo fertilizzante.

Versiamo in un recipiente l’acqua bollente avanzata e lasciamo in infusione la bustina già usata per la nostra bevanda, aggiungendo in seguito il succo di mezzo limone.

Mescoliamo e trasferiamo il liquido in una bacinella. Quando si sarà raffreddato, inseriamo la nostra orchidea e il gioco è fatto.

