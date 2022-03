Per far resistere a lungo le mimose recise è questo il segreto che pochi conoscono e che renderà la nostra casa profumatissima

Come ogni anno, durante la festa della donna le mimose sono andate davvero a ruba.

Sono dei fiori bellissimi, ma nessuno si chiede mai davvero perché si regalino proprio questi fiori in questa giornata celebrativa.

La scelta di questo fiore la si deve a Teresa Mattei, partigiana che, nel 1946, convinse tutti a celebrare questa giornata con la mimosa, per un semplice motivo. La mimosa è un fiore povero, che si trova anche nei campi, e che, quindi, simbolicamente, dà voce anche ai più poveri della società.

Questo regalo continua a resistere ai giorni nostri ed è ormai considerato il simbolo di questa giornata.

Un regalo sempre gradito

C’è chi le ha regalate alla propria dolce metà e chi l’ha ricevuta in dono come omaggio d’amore. I fiori sono un pensiero sempre perfetto per dimostrare il proprio affetto, così come queste 3 piante portafortuna e benauguranti ottime da regalare alle persone che amiamo.

Le mimose, ma anche tutti gli altri fiori, sono così belli che sarebbe un vero peccato vederle appassire e doverle buttare via. Anche perché basterebbe conoscere un unico metodo, davvero molto utile, con cui riusciremmo a salvare le mimose recise.

In questo modo, potremo tenerle per più giorni in casa e il loro profumo buonissimo invaderà la nostra casa a lungo.

Vietato farle seccare

Il primo passo per riuscire nell’impresa sarà eliminare la carta e le varie confezioni con cui ci sono arrivate in dono. Anche nel caso in cui fossero molto belli, dovremo tagliare questi pacchetti decorativi perché farebbero del male ai nostri fiori.

Tolto il valore estetico, infatti, questi materiali non ci permetterebbero di riservare le giuste cure ai fiori. Dopo aver eliminato tutto, quindi, prenderemo le mimose e andremo a inserirle all’interno di un vaso, contenente dell’acqua. Qui aggiungeremo qualche goccia di un ingrediente che salverà le nostre piantine.

Per far resistere a lungo le mimose recise è questo il segreto che pochi conoscono e che renderà la nostra casa profumatissima

Nel vaso dovremo aggiungere qualche goccia di limone, che renderà l’acqua leggermente acida.

Ovviamente, la quantità di gocce di limone potrà variare in base alla grandezza del nostro mazzo di mimose e alla quantità d’acqua utilizzata. Con questo semplice trucchetto, andremo a ristabilire il pH ideale per la nostra pianta e le garantiremo una vita più lunga.

Un ulteriore consiglio è quello di eliminare le foglie o i fiori appassiti e di utilizzare solo acqua tiepida, non fredda.

La posizione ideale all’interno della nostra casa

Per far resistere a lungo le mimose recise diventa importante anche collocare il vaso nel posto più corretto all’interno della nostra abitazione. La mimosa, infatti, avrà bisogno di un clima umido, che le garantisca continua idratazione, ma ben lontano da fonti di calore, che la farebbero appassire.

Ricordiamo, inoltre, che le servirà molta luce per vivere più a lungo possibile.