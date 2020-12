Il nuovo anno porta con sé aspettative e speranze. Anno nuovo vita nuova, si dice. E, dopo il 2020, siamo convinti che tutti abbiamo bisogno di un po’ di serenità. Ce la meritiamo, dato che questi ultimi mesi sono stati pesanti e dolorosi per tutti. E l’augurio che ognuno farà, sarà sicuramente quello di vivere un 2021 più spensierato e ricco di sorprese positive.

Perciò, per far esaudire un proprio desiderio per il nuovo anno, ecco cosa si deve fare! Il consiglio viene dalla Russia!

La tradizione russa che sta spopolando in Italia

L’anno appena passato non è stato difficile solo per l’Italia. Tutto il mondo, infatti, è stato coinvolto in questa emergenza sanitaria da cui si spera potremo uscire presto. Ma, visto che tutti sono, come si suol dire, sulla stessa barca, sarebbe simbolico adottare tradizioni di altri Paesi del mondo che possano portare fortuna e che siano di buon auspicio per il 2021. E questa usanza russa che noi del team di ProiezionidiBorsa stiamo proponendo, è davvero interessante. E negli ultimi giorni pare stia spopolando anche in Italia!

Ecco cosa si deve fare esattamente per far esaudire un desiderio nel 2021

Durante il brindisi del primo dell’anno, tutto ciò che bisognerà fare è scrivere su un bigliettino un forte desiderio che si ha. Successivamente, bisognerà bruciare il foglio e versare le ceneri nel bicchiere con cui si farà il brindisi. Attenzione però! Non stiamo parlando di fogli di carta grandi. La cenere deve essere pochissima, altrimenti si potrebbe incorrere in conseguenze spiacevoli. Basterà scrivere una speranza su un foglio molto piccolo e, dopo averlo bruciato, versarlo nel bicchiere con lo champagne.

Dunque, per far esaudire un proprio desiderio per il nuovo anno, ecco cosa si deve fare! Le usanze di altri Paesi possono arricchirci e darci nuovi punti di vista. Questo non significa rinunciare alle proprie tradizioni, ma piuttosto integrarne anche altre, con l’augurio che il 2021 porti in tutto il mondo gioia e serenità.