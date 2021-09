Per far durare a lungo il nostro smalto bastano questi trucchetti che sorprenderanno tutti

Avere unghie e mani ben curate è sinonimo di ordine e pulizia, essendo una delle prime cose che colpisce quando conosciamo una persona.

Durante questo periodo caratterizzato da sbalzi di temperature è importante dedicare alle mani attenzioni ancora maggiori, esistono infatti dei metodi naturali per mantenerle idratate.

Le donne sono appassionate di unghie ed amano decorarle in diversi modi, variando tra tonalità differenti a seconda della stagione.

Mantenerle in perfette condizioni non è sempre facile come, soprattutto, non è semplice applicare lo smalto in modo omogeneo e senza sbavature.

Non ci si pensa ma in molti rinunciano ad applicarlo sa sé, proprio perché spesso si teme di non riuscire ad ottenere i risultati sperati.

Per prima cosa è bene sapere che le sbavature vengono più facilmente notate dall’occhio se stendiamo sull’unghia tonalità scure o particolarmente vivaci.

Prima di mettere lo smalto è interessante conoscere tutte le tendenze che spopoleranno in autunno per unghie spettacolari ed originali.

Quando stiamo applicando lo smalto, dovremo cercare di fare attenzione ad evitare gesti che possano compromettere la sua durata.

Per far sì che il nostro colore risulti ben omogeneo dovremo evitare di agitare lo smalto, per evitare che all’interno si formino delle bolle.

Questo comprometterebbe la sua durata poiché, così facendo, lo smalto non aderirebbe correttamente e si rovinerebbe con facilità.

Una volta che la prima mano sarà totalmente asciutta, dopo circa due minuti di attesa, dovremo procedere applicandone una seconda.

Diversamene lo smalto rischierebbe di fare poca presa sull’unghia, compromettendo anche la stesura oltre che la sua durata.

Per questo è importante conoscere i segreti per asciugare lo smalto delle unghie rapidamente che ci stupiranno e ci faranno risparmiare tempo.

È fondamentale, prima di comprare uno smalto, leggere le recensioni poiché a volte, pur eseguendo correttamente l’applicazione le unghie smaltate si rovineranno subito.

Questo è dovuto alla bassa qualità dello smalto che non garantirà un buon risultato finale. Questo ci farà sprecare soldi poiché dovremo acquistarne uno nuovo.

Infine, quando svolgiamo i lavori domestici è bene ricordarci di proteggere le mani e le unghie ricordandoci sempre di utilizzare i guanti.

Per far durare a lungo il nostro smalto bastano questi trucchetti che sorprenderanno tutti e che ci daranno grandi soddisfazioni.

Come rimediare ad una sbavatura

Nonostante le apposite penne correttive siano molto semplici da utilizzare, non hanno lunga durata e quindi dovremo cambiarle molto spesso.

Per risparmiare sarà sufficiente utilizzare un cotton fioc che dovremo bagnare nel solvente ed applicare sull’area dov’è presente la sbavatura, rimuovendola.