I capelli possiedono numerosi significati simbolici. Per una donna, avere una bella chioma è molto importante perché questo ci rende sensuali e femminili.

Mantenere i capelli sani e forti è questione di abitudine. Ad esempio, solo pochi conoscono questo straordinario olio vegetale che mantiene giovani pelle e capelli.

Ciò nonostante, non a tutti i capelli crescono con la stessa velocità. Possono volerci mesi o addirittura anni per raggiungere la lunghezza di capelli desiderata.

A volte basta poco, come un taglio di capelli troppo corto per rovinare tutto. Allora che cosa possiamo fare per rimediare?

Oggi vogliamo spiegare che per far crescere velocemente i capelli potrebbero aiutarci questi 5 geniali trucchetti della nonna poco conosciuti.

Spesso non ce ne rendiamo conto ma possono bastare alcuni piccoli accorgimenti per permettere ai capelli di crescere più velocemente. In realtà, ci sono molte cose che possiamo fare senza ricorrere necessariamente a costosi prodotti chimici.

Se vogliamo saperne di più, continuiamo a leggere questo articolo.

Può sembrare banale, ma anche in questo caso l’alimentazione può giocare un ruolo importante. In particolare, assumere cibi ricchi di vitamine del gruppo B potrebbe favorire la crescita dei capelli. La biotina o vitamina B8 è fondamentale per preservare la struttura di pelle e capelli.

Pertanto, dovremmo prediligere alimenti ricchi di questa sostanza come latticini, uova, frutta secca come le arachidi, funghi e piselli.

Lavarli poco

Lavare i capelli li rende puliti e lucenti. Nonostante ciò, farlo frequentemente elimina il sebo presente nel cuoio capelluto. Questo serve a mantenere i capelli sani e forti.

Cerchiamo pertanto di lavare i capelli non più di 3 volte la settimana. In questo modo il sebo potrà rigenerarsi e nutrire il capello favorendone la crescita.

Se abbiamo i capelli molto grassi possiamo ricorrere a shampoo secco oppure al borotalco per mantenerli puliti.

Massaggiamoli

Massaggiare il cuoio capelluto migliora la circolazione sanguigna. Questo stimolerebbe i follicoli aumentando il ritmo di crescita del capello.

Possiamo massaggiare il cuoio capelluto ogni volta che laviamo i capelli. Facciamolo praticando delicati movimenti circolari e una leggera pressione. Oltre a goderci un momento di relax, questo potrebbe far crescere di più i nostri capelli.

Rosmarino e olio d’oliva oppure olio di ricino

Le nostre nonne usavano questi 2 ingredienti molto comuni per aiutare la chioma a crescere più velocemente. Facciamo scaldare mezza tazzina di olio di oliva ed aggiungiamo un rametto di rosmarino. Lasciamolo riposare per circa 30 minuti e poi usiamolo sui capelli per creare una maschera.

Lasciamola in posa per circa 20 minuti e procediamo al lavaggio. Usarla una volta la settimana potrebbe favorire la crescita dei capelli.

In alternativa, usiamo l’olio di ricino. Aggiungiamone un cucchiaino ad uno di olio di riso. Dopo aver inumidito i capelli applichiamolo massaggiando la cute. Lasciamolo agire per 30 minuti e laviamo i capelli.

Spazzolarli spesso

Il semplice spazzolare i capelli stimola la circolazione sanguigna. Questo potrebbe favorire la crescita dei capelli. Pertanto, facciamolo almeno 2 volte al giorno con estrema delicatezza usando spazzole piatte o pettini a denti larghi.

Consiglio

Cerchiamo di usare prodotti che contengano pochi siliconi per lavare i capelli. I siliconi tendono ad ostruire i follicoli rallentando la crescita dei capelli. Pertanto, prediligiamo shampoo ecologici per mantenere i capelli più sani e leggeri.