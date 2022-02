Per evitare sprechi ma senza rovinare gusto e sapore, ecco il miglior modo per conservare e congelare formaggi e latticini

Comunemente il termine latticini indica tutti quei prodotti alimentari derivati dal latte.

Gustosi, profumati e molto versatili, utilizzati all’interno di ricette sia dolci sia salate, sono una vera e propria delizia.

Formaggi e latticini sono alimenti indispensabili e sempre presenti in tutte le case ai quali è difficile rinunciare proprio per la loro straordinaria bontà.

Per evitare sprechi ma senza rovinare gusto e sapore ecco il miglior modo per conservare e congelare i latticini

Vediamo come

Formaggi e yogurt devono necessariamente essere conservati in frigorifero ad una temperatura di 4 gradi.

I formaggi stagionati come Parmigiano e Pecorino preferiscono temperature fresche, e vanno dunque messi nella parte più alta del frigo in quanto è quella meno fredda.

È consigliabile avvolgerli in un canovaccio pulito o nella stessa carta del rivenditore.

I formaggi freschi a pasta molle devono essere conservati ad una temperatura fredda di 3 gradi circa, e non possono essere congelati, in quanto perderebbero sapore, fragranza e proprietà organolettiche al momento dello scongelamento.

L’unica cosa possibile per alcuni tipi di formaggi quali Cheddar, Emmenthal, Parmigiano o Grana è quella di congelarli grattugiati o tagliati a dadini e riposti nel freezer in sacchetti per alimenti. Ottimi da utilizzare per cucinare e condire paste. Per quanto riguarda invece la mozzarella, non dovrebbe andare in frigo neanche durante la stagione estiva.

Consigli sulla conservazione della mozzarella

La mozzarella va mantenuta nel suo siero fino a poco prima di servirla per evitare che si secchi.

Per gustarla al meglio è consigliabile immergere la mozzarella con tutta la sua confezione in un contenitore, colmo di acqua molto calda, per 5/10 minuti prima di mangiarla.

Per evitare sprechi ma senza rovinare gusto e sapore, è possibile anche congelarla. Ciò qualora avessimo acquistato una grossa quantità di mozzarella e non si riuscisse a consumarla entro 2/3 giorni.

Basterà scolare la mozzarella e dopo averla tagliata in piccole porzioni, dovrà essere riposta in bustine per alimenti ben sigillate e conservate nel congelatore.

Quando si dovrà provvedere allo scongelamento, per evitare che subisca uno shock termico, la mozzarella dovrà passare dal freezer al frigorifero.

Una volta scongelata del tutto la si potrà immergere in una soluzione di1 litro di acqua e 2 cucchiai di sale, lasciandola in ammollo per una decina di minuti. Oppure utilizzarla direttamente per farcire o condire pizze, involtini o paste al forno.

