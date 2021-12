Dicembre è appena iniziato e magari tanti staranno già pensando al menù perfetto per cenoni e pranzi di Natale e Capodanno.

In queste occasioni ci si ritrova infatti con parenti ed amici più cari e tra un arrosto e un panettone si rischia davvero di lievitare.

Quest’anno poi avendo maggiore libertà negli spostamenti sarà ancora più bello riunirsi e vivere insieme questo magico periodo dell’anno.

Anche per questo non stiamo di certo invitando alla dieta ferrea proprio in quei giorni, ma seguire un’alimentazione corretta dovrebbe essere sempre una prerogativa.

È importante dunque, anche nelle occasioni speciali, portare in tavola sani prodotti di stagione.

Molti di quelli che dicembre offre sono inoltre perfetti anche per degli squisiti piatti natalizi e invitanti cesti di frutta.

Per evitare spese inutili e insoddisfacenti ecco cosa mettere di genuino nel carrello della spesa di dicembre

Il rischio, soprattutto in periodi come questi, è quello di spendere tanto in prodotti preconfezionati o trattati chissà come.

Il tutto solo per averli in vendita anche a dicembre a qualsiasi costo.

Vediamo quindi a quali frutti e verdure di stagione è bene prestare attenzione mentre siamo presi da torroni e pandori.

Per quanto riguarda la frutta abbiamo un’ampia scelta di succulenti e nutrientissimi prodotti.

Arance, mandarini, pere, kiwi, cachi, limoni, melagrane, castagne, mele, mele cotogne e frutta secca.

Degni di nota in questo senso sono ad esempio i cachi e le melagrane, con le quali possiamo creare pietanze sorprendenti.

Inoltre i cachi, ad esempio, possiedono tantissime proprietà benefiche.

Sembrano infatti essere ottimi alleati della salute cardiovascolare e dell’intestino.

Spazio alla verdura per meravigliosi contorni

Anche nel reparto verdura c’è da sbizzarrirsi.

Tra i prodotti di stagione più genuini del periodo possiamo trovare davvero di tutto.

Barbabietole rosse, broccoli, cavoli, cicoria, carote, fagioli, zucca, radicchio, funghi, sedano, carciofi e spinaci.

Con questi possiamo preparare degli strabilianti contorni anche per arrosti e carni particolari, mentre il radicchio è ottimo ad esempio per dei cremosissimi risotti.

Già in un precedente articolo abbiamo visto inoltre come, con una di queste verdure, sia possibile preparare una marmellata che manterrebbe ossa e mente giovani.

Mentre con un altro ancora possiamo preparare un primo piatto veloce e gustoso con tutti i sapori dell’autunno.

Ecco dunque che anche il Natale ed i giorni che lo precedono possono essere vissuti all’insegna del benessere e del mangiare consapevole.

Non resta che preparare la lista della spesa e lasciarsi ispirare di fronte ai fornelli.