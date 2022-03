Per evitare pericoli alla nostra salute e mettere la nostra casa in sicurezza con pochi soldi si potrebbero sfruttare queste piccole idee d’arredo

A chi non piace l’idea di avere una casa in ordine e senza difetti proprio come si vede sulle riviste di arredamento? Stiamo molto attenti ai particolari e cerchiamo sempre di migliorare l’aspetto delle nostre abitazioni. Per renderle il più possibile belle e accoglienti ai nostri occhi e a quelli degli altri. Ma spesso, anche se riusciamo ad ottenere un ottimo risultato di arredo, rimangono sempre alla vista le fastidiose prese della corrente e i cavi elettrici, che molto spesso non sappiamo come fare a nascondere.

Inoltre, oltre al problema estetico, sia i cavi che le prese hanno un grosso problema di sicurezza. I cavi, perché potrebbero facilmente farci inciampare e cadere; le prese elettriche invece perché potrebbero nuocere soprattutto ai bambini. Quindi è fondamentale trovare delle soluzioni efficaci per coprirli e nasconderli, soprattutto per renderli difficilmente accessibili ai più piccoli.

E allora ecco che ci basterà scegliere tra queste simpatiche ed economiche idee di arredo, per evitare pericoli alla nostra salute.

Per le prese della corrente, esistono ormai in commercio molti modelli di prese elettriche a scomparsa. Che ci possono risolvere facilmente il problema e che sono ottime per le prese vicino al pavimento. Però è anche vero che se vogliamo dare un tocco più originale alla nostra casa, soprattutto per quelle prese che si trovano montate più in alto, potremmo optare per qualcosa di più originale.

La mensola creativa

Se la presa elettrica che dobbiamo coprire si trova ad un’altezza abbastanza elevata rispetto al pavimento, potremmo creare noi stessi oppure acquistare in qualche negozio specializzato una mensola dalle dimensioni ridotte, adatte a coprire l’ingombro della presa. L’importante sarà che la mensola disponga di una sorta di cassetto o antina apribile. In modo che potremo aprirla per accedere senza problemi alla presa quando ne abbiamo bisogno. E tenerla chiusa invece quando vogliamo nasconderla. Inoltre, nella parte superiore della mensola potremo anche mettere degli oggetti che ci piacciono e sfruttarla così come appoggio.

Per evitare pericoli alla nostra salute e mettere la nostra casa in sicurezza con pochi soldi si potrebbero sfruttare queste piccole idee d’arredo

Per quanto riguarda i cavi invece, con un po’ di inventiva potremo utilizzare una scatola di scarpe. Che potremo anche decorare a nostro piacimento. Ci basterà fare due buchi nelle pareti più corte della scatola. A questi due fori faremo un taglio nella parte superiore in modo da far passare i cavi. All’interno della scatola appoggeremo la ciabatta multipresa. E con il coperchio andremo a richiuderla per nascondere così tutte le prese.

Infine, possiamo optare per un’idea ancora più originale. Ovvero, invece di nascondere i cavi, possiamo metterli in evidenza, rendendoli parte integrante dell’arredo. Se siamo abbastanza creativi, possiamo infatti realizzare dei disegni personalizzati sul muro, sfruttando proprio il cavo della corrente. Ad esempio, possiamo usarlo per disegnare un profilo di una città. Oppure degli alberi stilizzati. O qualsiasi altra cosa ci venga in mente e si integri bene nell’insieme del nostro arredo. Alla fine, ci basterà fermare il cavo, man mano che “disegniamo”, con dei ferma cavi con chiodi da attaccare al muro. E il gioco sarà fatto.

