Chi ha animali sa perfettamente che con il tempo diventano loro i veri padroni di casa. Se stiamo affrontando la nostra prima avventura con un amico a quattro zampe è importantissimo controllare che i nostri spazi siano adeguati. Questo perché il benessere dell’animale dipende molto anche dagli ambienti in cui vive. Non dobbiamo dare per scontato che si adatti.

Inoltre anche la sua sicurezza potrebbe essere a rischio. Arredare una casa pensando al proprio compagno peloso potrebbe prevenire diversi problemi legati allo stress e al comportamento. Per evitare malessere nei nostri cani e gatti, facciamo qualche piccola modifica al nostro arredamento.

La posizione della cuccia

Per prima cosa dobbiamo disporre almeno una cuccia. Sistemiamola in stanze tranquille e dove non si sta spesso. Questo perché la cuccia sia per cani che per gatti è il luogo del riposo. Interrompere spesso questo momento potrebbe creare un forte stress e renderli molto agitati. Inoltre, dobbiamo scegliere un posto che sia sufficientemente caldo in estate e fresco in inverno. Evitiamo assolutamente l’ingresso, i corridoi e le zone ventilate.

Generalmente è l’animale che ci indica il luogo più adatto, stendendosi o sedendosi in punti precisi della casa. Quelli consigliati sono le camere da letto e il salotto, se disponibile un posto tranquillo dove possono dormire indisturbati. Se abbiamo un gatto o un cane più anziano allora preferiamo cucce più morbide, in modo che possano stare comodi. Per cuccioli o per animali molto sani è indifferente la tipologia, perché ci mostreranno subito se l’apprezzano oppure no.

Per evitare malessere nei nostri cani e gatti seguiamo questi semplici consigli per arredare la casa e farli stare bene

Anche il luogo dove mettiamo il cibo è fondamentale. Le ciotole per cibo e acqua vanno messe solitamente nel soggiorno, ma anche la cucina è un’ottima soluzione. L’importante è non mettere le ciotole in posti troppo caldi e con il sole diretto. Questo perché non solo l’acqua si scalderà, ma anche il cibo potrebbe rovinarsi. Inoltre evitiamo posti troppo freddi, perché se il nostro animale è un po’ debole, potrebbe avere problemi di digestione.

Infine, dedichiamoci al divertimento per i nostri amici a quattro zampe. Di giorno gli animali si divertono a giocare con palline e giocattoli che compriamo. Diventa fondamentale avere questa tipologia di svago, perché li mantiene attivi sia fisicamente che mentalmente. I cani preferiscono pupazzi da masticare oppure giocare con palline e frisbee. I gatti hanno, invece, necessità di tiragraffi e scatole di cartone dove ripararsi. Inoltre, anche questi ultimi hanno bisogno di piccole prede peluche per dar sfogo al loro lato di predatori. Questo perché non solo saranno più attivi, ma dormiranno di più durante la notte.

