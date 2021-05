Adesso che finalmente il tempo incerto e nuvoloso ha lasciato il posto a giornate più calde, non è strano che la nostra pelle possa arrossarsi. Basta una passeggiata sotto il sole o una giornata al mare per essere eccessivamente esposti a questo rischio. C’è anche da dire che alcuni di noi magari hanno una pelle particolarmente sensibile, o ancora, non adoperiamo le giuste precauzioni.

Anche se non sono delle vere e proprie giornate estive e pensiamo che il sole non sia troppo caldo, mettere la crema protettiva può farci solo bene.

Ma se il danno è fatto, per evitare l’uso di farmaci ecco i rimedi della nonna per curare la pelle arrossata e renderla nuovamente liscia e perfetta.

Pane e acqua

Sono tanti i rimedi naturali che ci permettono di provare sollievo dalla pelle arrossata, questi sono preferibili ai prodotti commerciali per una serie di ragioni. Per esempio, il fatto che sono facilmente reperibili ed economici.

Il primo rimedio della nonna che consigliamo è l’utilizzo di pane e acqua.

Basterà inumidire delle fette di pane in acqua fredda, poi avvolgiamole in un panno ed eseguiamo gli impacchi.

Grazie all’amido contenuto nel pane, questo rimedio è in grado di lenire l’arrossamento eccessivo. Teniamo in posa l’impacco il più possibile e ripetiamo l’operazione tutte le volte che ne avremmo bisogno.

Cetrioli

Questo rimedio è rinfrescante e decongestionante, basta semplicemente avere a disposizione un cetriolo. Tagliamolo a fette e appoggiamoli direttamente sulla zona colpita. Il cetriolo inoltre è ricco d’acqua e aiuta a reidratare la pelle inaridita dall’esposizione solare. Lasciamo in posa e noteremo come ci sentiremo meglio già dalla seconda applicazione in poi.

Patate

Oltre ai due rimedi sopracitati, possiamo ricorrere anche a questo semplicissimo rimedio che prevede l’utilizzo delle patate. Basterà pulirle, lavarle e successivamente tagliarle a fette.

Applichiamole direttamente sulla parte arrossata e lasciamole in posa. Questo rimedio ha un effetto simile al pane bagnato. Questo perché anche le patate contengono l’amido che penetrando nella pelle aiuta i vasi sanguigni a restringersi riducendo così il senso di fastidio.

