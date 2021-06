In piena estate è veramente impossibile non sudare e non sentirsi unti e appiccicosi. La prima soluzione che ci suggeriscono e che adottiamo è quella di avere una buona igiene personale. Per questo motivo dedichiamo più tempo alle docce e deodoriamo di più il nostro corpo nella speranza di contrastare i cattivi odori.

Spesso però la sudorazione eccessiva dipende anche da ciò che decidiamo di mangiare e portare a tavola. Ricordiamo che in generale la sudorazione è importante per il nostro organismo perché regola la nostra temperatura corporea ed elimina le tossine.

Un’alimentazione sana ed equilibrata permette di ridare al nostro organismo i liquidi persi e di evitare l’eccessiva sudorazione.

Per evitare la sudorazione eccessiva portiamo a tavola questi cibi e bevande salutari

Per contrastare la sudorazione eccessiva dobbiamo mettere da parte i cibi troppo salati ed elaborati e preferire cibi più semplici. Acqua, frutta e verdura ci permettono di reintegrare i sali minerali persi per via del sudore e di reidratare l’organismo.

I cibi che possiamo scegliere di portare a tavola sono gli alimenti ricchi di calcio e magnesio come ad esempio gli spinaci o il pesce. Vediamo quali altri cibi salutari e sfiziosi possiamo inserire nella nostra dieta se soffriamo di questo comune problema.

Cereali

Tra gli alimenti consigliati per contrastare la sudorazione eccessiva indichiamo i cereali. Segale, orzo, avena sono tutti cereali integrali e ricchi di vitamina B sostanza che permette di contrastare la sudorazione eccessiva. Ricordiamo che questi contengono pochi grassi e sono facili da digerire.

Infusi

Anche se nelle giornate estive è difficile pensare agli infusi caldi, questi in realtà aiutano il nostro corpo a sudare meno. Piuttosto che pensare agli infusi come bevande bollenti consigliamo di consumarli come bevande fredde. Il the verde e l’infuso di karkadè sono degli ottimi detossificante e con un forte potere astringente, inoltre sono entrambi dissetanti e rinfrescanti.

Menta

La menta è rinfrescante e aiuta la digestione però veramente in pochi sanno che è in grado di contrastare la sudorazione eccessiva. Questa inoltre allevia la sensazione di debolezza che spesso si prova quando si perdono troppi liquidi. Non importa come scegliamo di assumerla, questa risulterà un’ottima alleata per contrastare la sudorazione eccessiva.

Quindi per evitare la sudorazione eccessiva portiamo a tavola questi cibi e bevande salutari.