Ribasso o rialzo? Tutto dipenderà da quello che accadrà fra lunedì e martedì. Oggi la situazione grafica è davvero incerta, infatti ci sono ancora tutti i presupposti per assistere a fiammate rialziste ma anche all’inizio di forti ribassi. Come al solito si procederà per step e si valuteranno le dinamiche di giorno in giorno.

Per il Ftse Mib urge una chiusura giornaliera superiore ai 24.895 per evitare ulteriori ribassi.

Sono arrivate diverse emails alla nostra Redazione e prendendo spunto da esse, il tema odierno scelto dal nostro Ufficio Studi è il seguente:

per evitare il ribasso e guadagnare al rialzo ecco ora su cosa puntare a Piazza Affari.

Infatti, quando i listini azionari scendono o salgono, ci sono sempre dei titoli che si muovono non in linea con la maggioranza del paniere stesso.

Quali sono i titoli che abbiamo scelto ed individuato?

A2A, Acea, HERA, Snam Rete gas e Terna (MIL:TRN).

Per evitare il ribasso e guadagnare al rialzo ecco ora su cosa puntare a Piazza Affari

A2A, ultimo prezzo a 1,7215. Fair value a 1,56 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 1,6865, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 1,84 e poi 1,92.

Acea, ultimo prezzo a 19,54. Fair value a 38 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 19,10, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 21,35 e poi 22,50.

HERA, ultimo prezzo a 3,453. Fair value a 2,50 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 3,368, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 3,695 e poi 3,67.

Snam Rete gas, ultimo prezzo a 4,972. Fair value a 3,05 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 4,89, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 5,10 e poi 5,35.

Terna, ultimo prezzo a 6,602. Fair value a 5,70 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 6,418, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 6,60 e poi 6,97.

Come al solito si procederà per step.