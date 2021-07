In agronomia il Pectobacterium carotovorum è conosciuto molto bene, si tratta di un batterio infido che attacca la pianta provocando danni irreparabili. È un batterio epifitico in grado di fare marcire alcuni tipi di vegetazione, è capace di sopravvivere anche nel terreno e dentro insetti. Infetta sia le parti sane sia quelle già attaccate da altre malattie. Unica condizione per vivere è l’umidità. Dal punto di vista estetico la presenza di questo batterio si nota subito. I sintomi della malattia non tardano ad arrivare, vuol dire che lo stadio è avanzato. La pianta comincerà ad appassire, il bulbo si annerisce fino a diventare molle e marcire, le foglie possono ingiallire e l’odore non sarà buono. Anche sotto lo strato di terra avrà attaccato le radici che saranno ormai invase e contaminate. Questa malattia da orto colpisce diversi ortaggi come finocchi, carote, patate, ma soprattutto la zucchina.

Per evitare il marciume della zucchina bisogna adottare questi rimedi semplici, per prevenire l’attacco di batteri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Marciume batterico

Quando la zucchina presenta i primi sintomi, questi saranno più evidenti nella punta. Il frutto perderà il suo colore tipico e la sua consistenza. Bisognerebbe capire se la pianta è stata attaccata solo in superficie o se è arrivata anche alle radici. Non è facile individuare perfettamente i danni effettivi, bisogna intervenire prima che sia troppo tardi e che la malattia si espanda in tutto l’orto. La presenza di questi batteri molto spesso è legata al terreno troppo umido, acqua stagnante o temperature alte. Purtroppo non esiste una cura specifica per questa patologia. Se la pianta arriva a marcire, si possono solo limitare i danni.

Prevenire

La prevenzione è l’unica arma contro questo temibile batterio, utilizzando questi accorgimenti diminuiremo le possibilità di infezione:

terreno adeguato, a livello di consistenza e qualità

irrigazioni corrette e regolari con acqua pulita,

osservare le rotazioni colturali dell’orto,

rispettare le distanze con altre piante,

usare la tecnica della pacciamatura.

Per evitare il marciume della zucchina bisogna adottare questi rimedi semplici per non buttare tutto il raccolto.