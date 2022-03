Nonostante sia normale sperimentare e ognuno di noi debba sentirsi libero di vestirsi come meglio crede, ci sono degli outfit che andrebbero rivisti.

Basta veramente poco per sentirsi a proprio agio con ciò che si indossa e mantenere comunque una certa classe. Una donna vestita male non passa inosservata. Per evitare di sbagliare e finire sotto i riflettori con un outfit inappropriato possiamo utilizzare alcuni accorgimenti molto semplici.

Errori banali

Avere un rapporto di conflitto con le taglie può creare davvero tanti problemi. Quando compriamo dei capi e cerchiamo di stare dentro una taglia che non è la nostra è l’insicurezza che ci guida. Ma una taglia più grande e giusta è molto meglio di una taglia più piccola che mette in evidenza i nostri difetti. Tante donne utilizzano una taglia di reggiseno scorretta soprattutto quando le misure sono troppo abbondanti. Il reggiseno, oltre che migliorare la postura, è in grado di valorizzare sia il corpo che il vestito quindi è necessario fare attenzione.

Anche portarlo in bella vista non è il massimo. L’intimo in genere non dovrebbe avere il sopravvento sull’outfit, che si tratti di un perizoma o di un reggiseno colorato sotto la maglia bianca.

È impossibile non notare una donna che abusi di pantaloni, maglie o scarpe leopardate, zebrate o maculate. Gli abbinamenti sono impossibili anche con colori neutri e salva linea come il nero o il grigio. La sobrietà è sempre il modo migliore per valorizzare il proprio corpo o un capo di abbigliamento nuovo oppure un vestito che stiamo indossando nella stagione sbagliata.

Piedi e smalto sono sempre punti dolenti. Lo smalto usurato non passa inosservato sia nei piedi come nelle mani. Unghie e talloni trascurati in evidenza a causa dei sandali sono del tutto antiestetici.

Per evitare di sbagliare outfit ecco 5 cose da non fare e 3 suggerimenti ritenuti sbagliati ma che invece sono giusti

Leggendo i consigli sui capi da indossare può capitare di incontrare pareri contrastanti. Per esempio sui leggings. Alcuni ritengono che mettano in evidenza le forme e che sia impossibile trasformarli in un outfit di classe. Eppure un leggings nero indossato insieme a una giacca nera con sotto una maglia bianca sblusata può essere un outfit elegante.

Nascondere il seno piccolo può creare difficoltà. Il seno piccolo è sempre raffinato e non deve essere nascosto ma valorizzato con scollature profonde o abiti a fantasia da portare con cinture che creino un effetto clessidra.

Molti sono convinti che non si debbano utilizzare gli stivali se il fisico non è slanciato.

Tutti possono indossare gli stivali a prescindere dall’altezza. Basta abbinarli a una gonna o a un vestito corto e che arrivino fino a sotto il ginocchio. È necessario inoltre non scegliere lo stesso colore per stivali e pantaloni larghi o tailleur.

Al contrario se i pantaloni sono aderenti è meglio che gli stivali siano dello stesso colore.