Vogliamo mangiarci una buonissima mela croccante e succosa, ma notiamo che qualcosa non ci convince. Gli spicchi che abbiamo tagliato un momento fa si sono improvvisamente anneriti.

Questo è un fenomeno fastidioso molto comune, che rende la mela più scura e decisamente antiestetica. Un bel problema soprattutto se dobbiamo preparare qualcosa per gli ospiti e vogliamo che sia perfetto. A tale proposito, ecco alcuni consigli su cosa cucinare se si hanno ospiti a cena e poco tempo a disposizione.

Anche se l’imbrunimento delle mele non è dannoso per la salute e non influisce sul gusto del frutto, è comunque spiacevole a vedersi. Per risolvere questo problema ci sono diverse soluzioni efficaci, ma prima scopriamo meglio cosa c’è all’origine di questo fenomeno.

Perché le mele tagliate diventano scure in pochi minuti

Quando tagliamo le mele, la loro polpa diventa scura in pochi minuti. La causa di questo fenomeno sta nel processo di ossidazione, che avviene quando un enzima presente nella mela entra in contatto con l’aria.

Finché la buccia impermeabile della mela la protegge, questa rimane intatta. Quando la tagliamo, invece, entra in gioco la reazione chimica tra i suoi polifenoli e l’ossigeno presente nell’aria, che la rende più scura.

Dato che non si può rimediare o invertire il processo, il modo migliore è evitare che accada. Per farlo si possono usare diverse soluzioni, ma per un effetto più duraturo ecco un trucchetto davvero efficace.

Per evitare che le mele tagliate si scuriscano e diventino nere basta questo semplice e stupefacente trucchetto

Il metodo che ci aiuterà a non far annerire le mele è coprirle con la pellicola trasparente. Avvolgere i pezzi tagliati della mela nella pellicola serve infatti a proteggerli dal contatto con l’aria. È necessario fare in modo che la pellicola sia il più aderente possibile alla superficie in modo che l’ossigeno non possa raggiungerla.

Per evitare che le mele tagliate si scuriscano e diventino nere basta questo semplice e stupefacente trucchetto. Per prevenire l’ossidazione è anche possibile usare alimenti dalle proprietà antiossidanti come il limone. Questo metodo è utile soprattutto se tagliamo la mela a fettine o a piccoli pezzi, quindi difficili da avvolgere nella pellicola trasparente. Attenzione perché ci sono anche altri frutti che anneriscono in fretta come per esempio l’avocado, la banana e la pera.

