Dedicarsi alla cura di un orto è un’esperienza molto soddisfacente e che in tantissimi consigliano. Difatti, si tratta di un’attività in grado non solo di occuparci tempo, ma anche di darci la possibilità di sperimentare la nostra bravura.

D’altronde, per avere successo in questo campo, non bisogna soltanto avere fortuna e sperare che non arrivino i parassiti e gli animali potenzialmente pericolosi per le piante. Bisogna, infatti, anche agire attivamente, di modo da difendersi correttamente nel malaugurato caso si facciano vivi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Non solo parassiti

Come sanno bene le persone che hanno un orto in casa, le minacce che si possono affrontare in questi casi non sono solo legate all’arrivo dei parassiti. Gli animali, infatti, possono creare problemi in tantissimi altri modi, oltre appunto all’infettare la pianta.

Ad esempio, le formiche, nemico giurato dell’orto, potrebbero darci del filo da torcere, rubando i semi che abbiamo appena piantato sotto il terreno. Impedendoci di iniziare la coltivazione e la crescita delle specie che vogliamo piantare.

Per evitare che le formiche si rubino tutti i semi dell’orto ecco un rimedio della nonna ultra efficace

Purtroppo, sperare che non arrivino le formiche non basterà a farci stare tranquilli. Per risolvere questo problema comune è importante farsi trovare pronti. Per farlo, bisogna scoprire tecniche e metodi in grado di allontanare le formiche dall’orto, impedendo loro di portarsi via i semi.

Vediamo, dunque, come per evitare che le formiche si rubino tutti i semi dell’orto ecco un rimedio della nonna ultra efficace. Ci riferiamo all’utilizzo dei chiodi di garofano. Che questa pianta sia un repellente efficiente contro le formiche, non sarà per molti una sorpresa. Ciò, però, che forse in tanti non hanno mai pensato di fare è utilizzare i chiodi di garofano proprio con l’obbiettivo di non farle avvicinare ai semi.

Il suggerimento, infatti, è proprio quello di spargere i chiodi di garofano vicino ai semini appena piantati oppure, in alternativa, di posizionarli in un recipiente. Dovremo poi posizionarlo nell’orto, vicino alla pianta appena coltivata. Facendo questo e ricoprendo i semi con un velo leggero di terreno, potremo star certi che questi fastidiosi animali non ci rovineranno i piani.

Non ci resta che curare e seguire la crescita dei semi con tutta la serenità che ci meritiamo. Continuando, poi, ad approfondire tecniche che ci permettono di tenere lontani dagli orti animali e parassiti, suggeriamo alcuni nostri articoli a riguardo. Ad esempio, in passato, abbiamo avuto modo di svelare come coltivando questa pianta nell’orto, potremmo salvarci dagli attacchi della cocciniglia.