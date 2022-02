Uno degli elettrodomestici, di cui proprio non possiamo far a meno, è la lavatrice. Questa ci consente di risparmiare molto tempo durante le faccende domestiche. Il lavaggio del bucato rientra nella lista di faccende che svolgiamo di giorno in giorno. Ovviamente, la frequenza può variare in base alle nostre differenti esigenze. Ecco perché non ci auguriamo mai che la lavatrice possa darci qualche problemino. Una situazione, che potrebbe verificarsi, è l’esagerata vibrazione del nostro elettrodomestico. Difatti, durante la fase di centrifuga, la lavatrice potrebbe muoversi spostandosi in avanti o sui lati, come se fosse posseduta. Quindi, per evitare che la lavatrice continui a ballare, dobbiamo comprenderne le eventuali cause per andare alla ricerca di soluzioni.

Possibili cause

Dunque, se la nostra lavatrice ci sembra saltellare qua e là per la stanza, dobbiamo cercare di comprendere cosa c’è che non va. Le cause di questo traballare potrebbero essere differenti.

In alcuni casi, il carico potrebbe essere bilanciato in maniera scorretta. In questo caso, il bucato inzuppato d’acqua, come se fosse un unico ammasso, potrebbe spostarsi a destra e sinistra, sbilanciando il peso della lavatrice. Tuttavia, la causa potrebbe anche essere la pavimentazione irregolare o liscia su cui poggia la lavatrice. In casi del genere l’elettrodomestico, non essendo ben piantato al pavimento, potrebbe scivolare in avanti o lateralmente durante la centrifuga. Un altro problema potrebbe essere il montaggio errato dei piedini, che sostengono la lavatrice o l’eventuale sporcizia presente tra la base del piedino e l’aggancio dell’elettrodomestico. Ovviamente, per ogni causa possiamo provare una soluzione, prima di perdere le speranze e rivolgerci a un tecnico specializzato.

Per evitare che la lavatrice continui a ballare e camminare durante la centrifuga potremmo mettere in pratica questi facili accorgimenti

La prima cosa da fare è, certamente, quella di controllare la regolarità della pavimentazione su cui poggia la lavatrice. Con un livello, potremo controllare se il pavimento è effettivamente dritto o meno. Se così non fosse, potremo risolvere questo problema realizzando una base in legno che sostenga la lavatrice.

Dovremo, poi, controllare i piedini. Se sono ben incastrati ma il problema continua a persistere, potremmo smontarli per verificare la presenza di eventuali ostruzioni nell’incastro con la lavatrice. Infatti, se ci fosse qualcosa, essi non aderirebbero in maniera regolare e sbilancerebbero la posizione della lavatrice.

Un’altra causa potrebbe essere l’umidità presente nella stanza, dove è posizionata la lavatrice. L’umidità potrebbe causare la perdita d’aderenza tra i piedini della lavatrice e il pavimento. In casi simili, la soluzione ideale è la realizzazione di una base in legno, capace di sostenere il nostro elettrodomestico evitando scivolamenti in avanti.

Soluzioni alternative

Oltre al fai da te, in rete esistono soluzioni per tutte le tasche. Potremmo, per esempio, applicare alla lavatrice dei piedini antivibrazione per far sì che essa rimanga ben piantata sul pavimento. In alternativa, potremmo munirci di un tappeto isolante in gomma e applicarlo direttamente alla base della lavatrice. In questo caso, dovremmo rimuovere i piedini della lavatrice così da evitare che essa navighi per la stanza nonostante il sostegno.

Approfondimento

Con 6 prodotti che abbiamo in casa possiamo risparmiare un sacco di soldi sui detersivi per le pulizie giornaliere