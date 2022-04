Per evitare che il gatto del vicino possa fare i bisogni nel nostro giardino è questa la soluzione geniale e naturale 

Mantenere in ordine il proprio spazio verde non è un impresa semplice. Si combatte con afidi, insetti vari anche del terreno che si nutrono di radici, con uccelli che scavano nella terra, ma anche con loro, i gatti.

Anche se ci sono i confini delimitati da recinzioni ben alte, questo animale domestico se vuole intrufolarsi nella nostra proprietà troverà sempre il modo. La sua presenza se pur assolutamente non sgradita può comportare delle piccole problematiche da risolvere.

La vita di un micio non è mai come sembra, affettuoso e giocherellone, ma appena ci voltiamo è li pronto a combinarne una delle sue

I gatti amano affondare i loro artigli nel terreno e la maggior parte delle volte utilizzano la nostra aiuola purtroppo come lettiera. Questo provoca non solo il cattivo odore, che con il sole alto si manifesta ancora di più, ma anche un danno irreparabile alle piante a causa dell’urina.

Ma per evitare che il nostro gatto, o il gatto del vicino o un gatto randagio, possa fare i bisogno nel nostro giardino, si potrà adottare questo trucchetto assolutamente naturale.

Esistono molte idee per rimediare agli scavi dei gatti nelle aiuole. Uno di questi è assolutamente naturale e non richiede nessun repellente che potrebbe infastidire il gatto. Si tratta di una semplice soluzione assolutamente geniale che potrà non solo abbellire le nostre aiuole, ma risolvere anche molto altro.

In effetti quando si tratta di terreno, dove può crescere una piantina ne possono crescere molte altre. E così che dopo la semina, e l’inizio della primavera oltre a veder germogliare la nostra piantina, ci si ritrova con il terreno infestato da erbacce.

Che sia orto o giardino, non è facile debellare questo problema che richiede fatica e tempo. Ma si può eliminare questo contrattempo con una soluzione da giardiniere, come spiegato in un nostro precedente articolo. Oppure si potrà procedere prendendo un telo tnt, applicarlo sulle aiole e tagliare la piccola zona dove dovrà alloggiare la piantina.

Ma invece di ricoprire con un bel prato che in questo caso non risolve il problema, si possono utilizzare dei sassi ornamentali. In commercio esistono tantissimi tipi di sassi come il bianco di Carrara che alla luce diretta del sole è anche un po’ accecante. Ma che col tempo si macchiano diventando un po’ grigi, quindi periodicamente andrebbero puliti. Oppure dei sassi rosso Verona, un po’ rustici da abbinare con mattoni o eventuali rocce per abbellire le aiuole.

