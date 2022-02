Per evitare che il cane o gatto mangino i fili elettrici e del cancello, possiamo mettere in pratica questi semplici rimedi casalinghi

Molti di noi condividono le case con allegri animali domestici, cani o gatti, mentre altri riservano loro uno spazio esterno alle abitazioni. In entrambi i casi, spesso ci ritroviamo a combattere con l’infinita curiosità dei nostri amici animali. Il cane, per esempio, annusa di continuo tutto ciò che incontra sul proprio cammino, spesso lecca, altre volte mordicchia, creandoci spiacevoli problemi. Un simile comportamento potrebbe assume anche il gatto, preso da un’insaziabile curiosità.

In alcuni casi accettiamo questi comportamenti, in altri siamo consapevoli che, oltre a recarci un danno, potrebbero creare un problema anche al nostro animale. Pertanto, siamo costretti a cercare dei rimedi fai da te per evitare che il cane o gatto perseguono i loro comportamenti pericolosi.

L’arte di mordicchiare

Dunque, potremmo imbatterci nei nostri animali da compagnia, che si divertono a giocherellare con i fili elettrici interni o esterni alle nostre abitazioni. Potrebbero esserne attratti, annusandoli e arrivando a staccare i sostegni e mordicchiare la guaina in gomma, rischiando così sia di farsi male che di tranciare il filo. Nello specifico, il gatto potrebbe divertirsi a giocherellare con eventuali fili penzolanti in giro per la casa.

Al contrario, il cane potrebbe puntare a eventuali prese esterne alla casa o ai fili elettrici del nostro cancello automatico. Potrebbe, per esempio, divertirsi a giocherellare con la plastica e la gomma che ricoprono le prese a parete esterne. Ma anche con il tubicino in plastica, che ripara dalla pioggia i fili elettrici. Ovviamente, oltre al danno economico a cui siamo costretti a porre riparo, questo comportamento potrebbe rappresentare un serio pericolo anche per il nostro cane. Inoltre, questa situazione ci mette in allarme costringendoci a stare continuamente sull’attenti, onde evitare possibili situazioni di pericolo.

Per evitare che il cane o gatto mangino i fili elettrici e del cancello, possiamo mettere in pratica questi semplici rimedi casalinghi

Pertanto, spesso siamo costretti dagli eventi a ricercare una rapida soluzione fai da te. Se il nostro gatto si diverte a giocherellare o mordicchiare i fili in casa, potremmo realizzare una veloce soluzione con il bicarbonato per tenerlo a distanza. In questo caso, mescoliamo una tazzina d’acqua con qualche cucchiaio di bicarbonato di sodio. Infine, con un panno in cotone, potremmo passare la soluzione sul filo elettrico in gomma. L’odore forte del bicarbonato e il suo sapore pungente dovrebbero tenere a distanza il nostro gatto.

Sgradevoli odori

La soluzione si complica con il nostro cane. Infatti, oltre a pensare ai fili esterni, dovremmo eventualmente tenere a riparo anche le prese a muro. L’unico rimedio veloce e attuabile è quello di sbarrare la strada al cane, coprendo la presa con degli oggetti grossi e pesanti. Un tavolino, una statua da esterni o la sua cuccia. Tuttavia, dovremmo valutare una soluzione per proteggere il filo. In questo caso, dovremmo cercare di rendere l’odore e il sapore del filo pungenti. Un rimedio casalingo consiste nello spalmare un pizzico di peperoncino lungo il filo. In alternativa, esistono in commercio spray adatti ai nostri animali dall’odore sgradevole.

