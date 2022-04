Per evitare che i gatti facciano la cacca nell’orto e in giardino basterebbero questi 3 comunissimi scarti di cucina

Negli ultimi anni moltissime persone hanno preso la buonissima abitudine di allestire un orto o un giardino casalingo. Una scelta non soltanto estetica ma utilissima anche per risparmiare sulla spesa e per mangiare meglio. E maggio è proprio il mese cruciale per curare il nostro prezioso angolo verde. In questi giorni ci stiamo dedicando alla pulizia del giardino. Oppure alla scelta delle migliori piante da iniziare a coltivare. Purtroppo, però, il giardino e l’orto non sono soltanto i nostri ambienti preferiti. Lo sono anche dei gatti che spesso fanno i loro bisogni proprio intorno alle nostre coltivazioni. Almeno fino a oggi. Perché per evitare che i gatti facciano la cacca vicino alle piante potremmo usare 3 comunissimi scarti di cucina. Vediamo perché e come usarli per risolvere il problema senza far del male ai felini.

Teniamo lontani i gatti con i fondi di caffè

Tutti noi conosciamo le proprietà dei fondi di caffè come fertilizzante. Gli scarti della nostra amata bevanda contengono infatti sostanze preziose per le piante come azoto e potassio. Pochi, però, sanno che il caffè potrebbe rivelarsi preziosissimo anche per tenere lontani i gatti e convincerli a non fare i bisogni vicino alle piante.

Possiamo usarlo in due modi. Il primo è quello di mettere direttamente la polvere dei fondi nei sottovasi. L’alternativa è quella di usare dei piccoli recipienti pieni di polvere da piazzare vicino alle piante. L’odore del caffè terrà i gatti e altri animali a debita distanza.

Usiamo le bucce degli agrumi per allontanarli dalle piante

Un altro buon rimedio per evitare che i gatti si avvicinino a fiori e ortaggi è quello di usare le bucce degli agrumi. Conserviamo la buccia di limoni, arance, mandarini, lime, cedri e quant’altro. Facciamole essiccare al sole e posizioniamole nelle zone in cui i felini fanno sempre la cacca. Se ne terranno ben lontani e allo stesso tempo il nostro angolo verde prenderà un gradevolissimo odore.

Per evitare che i gatti facciano la cacca nell’orto e in giardino basterebbero questi 3 comunissimi scarti da cucina

I gatti odiano anche un altro odore che per noi è molto piacevole: quello della banana. Basti pensare che molti sfregano la parte esterna della buccia sul divano per non far salire sopra il gatto. Noi, invece, possiamo usare le bucce per proteggere le piante.

Quando prepariamo il nostro concime naturale, di solito facciamo macerare le bucce di banana in acqua per 48 ore e poi le buttiamo. Questa volta conserviamole e piazziamole vicino a ortaggi e vasi di fiori. Il problema della cacca potrebbe diventare un antico ricordo.

