In ogni cucina, il lavello in acciaio è di certo la superficie su cui si accumulano maggiormente patine e incrostazioni, difficili da togliere. La causa è la presenza di carbonato di calcio nell’acqua corrente, ovvero il tormento di ogni casalinga: il calcare. Si tratta di una sostanza molto resistente che si annida sull’acciaio, lasciando macchie ed aloni antiestetici. Occorre rimuovere con un panno i residui di acqua con tempestività, per evitarne la formazione, ed una pulizia frequente e accurata è indispensabile per preservarne igiene e brillantezza.

Per evitare calcare e incrostazioni sui rubinetti e nei lavelli in acciaio proviamo questo infallibile ed economico trucchetto e non è l'aceto

Per prendersi cura dell’acciaio, oltre a prevenire la formazione di calcare è necessario fare attenzione anche alla scelta dei prodotti da adoperare per pulirlo a dovere e preservarlo dall’usura. C’è il rischio, infatti, di utilizzare detergenti particolarmente aggressivi ed abrasivi, che contrariamente a quello che si pensa potrebbero procurare danni irrimediabili.

È fondamentale, dunque, optare per prodotti più delicati ma che garantiscono comunque un buon risultato. Per questo è possibile fare uso di rimedi naturali, ecologici e facilmente reperibili in casa. Infatti per evitare calcare e incrostazioni sui rubinetti e nei lavelli in acciaio proviamo questo infallibile ed economico trucchetto e non è l’aceto, che è decisamente meglio conservarlo per i classici usi in cucina.

L’acqua di cottura di alcuni alimenti, ad esempio, contiene diverse proprietà molto utili, soprattutto per le pulizie di casa. Nello specifico, un errore potrebbe essere quello di buttar via l’acqua di cottura delle patate. È ricca di amido ed è una soluzione perfetta per eliminare grasso e calcare dalle superfici.

Ma come riutilizzare l’acqua di questo tubero? Con una spugnetta imbevuta spargere l’acqua di cottura su tutta la superficie e lasciare agire qualche minuto. Successivamente eseguire un lavaggio veloce con un po’ di detersivo per piatti e risciacquare con acqua corrente. L’effetto lascerà a bocca aperta.

Per un esito ottimale, è possibile aggiungere alcune gocce di limone ed ottenere così anche un’azione deodorante.

A cosa prestare attenzione

È importante avere cautela nell’uso di prodotti come la candeggina perché, nonostante sia un ottimo disinfettante, provoca l’arrugginimento dell’acciaio.

Bisognerebbe evitare di utilizzare pagliette di ferro perché i loro residui potrebbero arrugginire ed aggredire l’acciaio. Inoltre, se usate in maniera errata, si rischierebbe di graffiare la superficie recando danni irreparabili.

Usare prodotti che ungono l’acciaio, facendolo apparire pulito e lucente, è sbagliato. In realtà potrebbero solo nascondere lo sporco che continuerebbe comunque ad accumularsi.

Ecco come pulire rubinetti e lavelli in acciaio senza l’utilizzo di detergenti chimici e rispettando l’ambiente.

