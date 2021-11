È una regola che per stare bene bisogna circondarsi di persone positive. Di conseguenza, è meglio valutare bene coloro con cui interagiamo e che facciamo entrare nella nostra vita. Diversamente, sia che si tratti di amici che di parenti e di fidanzati, finiremo per vivere male. Per questa ragione, è consigliabile cercare di capire che tipo di persona abbiamo di fronte, altrimenti potremmo subire brutte delusioni.

Questo, tuttavia, non è sempre facile da scoprire, perché molte persone si nascondono utilizzando una miriade di raggiri e sotterfugi. Sicché, spesso, ci si trova in enorme difficoltà a capire se una persona è negativa o positiva. Pertanto, per evitare brutte delusioni, ecco 10 segnali inequivocabili e decisivi che rivelano che una persona è maligna.

Anzitutto, il primo aspetto rilevante è che queste persone hanno tante facce. Questo significa che cambiano atteggiamento a seconda dell’interlocutore. Quindi, si comportano bene con coloro da cui sperano di trarre qualche profitto e malissimo con quelle che non gli servono. Insomma, fanno “buon viso a cattivo gioco”.

Per evitare brutte delusioni, ecco 10 segnali inequivocabili e decisivi che rivelano che una persona è maligna

Secondo segnale è la tendenza a voler controllare tutto. Quindi, se le cose non vanno come hanno preventivato, tirano fuori una cattiveria mai vista. In più, vogliono sempre imporre la loro opinione, disinteressandosi di quella altrui.

Terzo segnale, è che non fanno niente senza un preciso scopo, cioè in modo disinteressato. In ciò che fanno, nulla è lasciato al caso ma tutto è sempre ben programmato e analizzato, nei minimi particolari.

Quarto segnale di allarme è la loro capacità di far fare agli altri quello che vogliono, usando molteplici strategie. Sono, infatti, per definizione, dei manipolatori. Di conseguenza, e siamo al quinto segnale, si finisce per diventare facilmente una pedina nelle loro mani, senza accorgersene. Basta rilevare, infatti, come siano egoisti ed egocentrici e come girino sempre le cose a modo loro, in maniera subdola.

Sesto elemento significativo è che mentono sempre, non facendosi carico del fatto che le loro menzogne danneggino gli altri. Anzi, il più delle volte, lo fanno in maniera cinica, vantandosene e godendone.

Altri segnali inequivocabili che rivelano che una persona è maligna

Le persone maligne (settimo segnale), solitamente, omettono le informazioni importanti di un discorso. Se poi vengono scoperte, si scusano frettolosamente e accampano scuse di ogni genere.

Inoltre, riportano sempre il discorso dove vogliono loro (segnale numero otto), anche ad un punto che non è per nulla pertinente. Per questa motivo, girano sempre la frittata, facendo addirittura sentire in colpa il prossimo.

Nono segnale significativo è che non dicono mai come stanno le cose, sminuendo gli aspetti importanti ed esaltando cose del tutto insignificanti. Poi, negano sempre, anche fatti ovvi ed evidenti, cercando di alterare la realtà, con false interpretazioni.

Infine, le persone cattive, generalmente cercano quelle sincere e leali, perché sono più facili da manipolare. Il loro rapporto con gli altri è sempre calcolato e cercano di ottenere il massimo da chi vogliono.

In definitiva, il loro atteggiamento può sicuramente rovinare la vita di chi li circonda. Ciò in quanto il loro atteggiamento e le loro energie negative, influenzano chi cade nella loro trappola. Quindi, è bene tenersene alla larga!

