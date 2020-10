Il codice della strada stabilisce che gli automobilisti devono rispettare la segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. In altre parole, quando siamo alla guida dobbiamo adeguarci alle indicazioni delle strisce sulla strada e dei cartelli. Questi ultimi possono indicare pericoli, indicazioni o prescrizioni a seconda della loro forma o colore. Le indicazioni cui fare attenzione sono davvero molte, 14 solo per i segnali di precedenza. Da questa complessità ne può derivare un danno anche per il portafoglio. L’articolo 146 del codice della strada prevede infatti sanzioni fino a 169 euro per chi dovesse omettere le precedenze. Quindi, per ridurre il rischio di incidenti e per evitare 169 euro di multa devi conoscere bene questi segnali.

I segnali di precedenza

I segnali di precedenza rientrano tra i segnali di prescrizione. Il codice stabilisce che questi segnali dovranno indicare il punto esatto di inizio o fine di un obbligo o di un divieto. Non esiste una forma standard che indica i segnali di prescrizione. Infatti, ne possiamo trovare di triangolari, quadrati, rotondi o esagonali. Anche i colori sono i più vari: giallo, bianco, blu o rosso a seconda dell’indicazione specifica. La loro complessità impone molta attenzione agli automobilisti. Infatti, per evitare 169 euro di multa devi conoscere bene questi segnali.

Le rotatorie

Da alcuni anni le amministrazioni locali stano modificando progressivamente la viabilità introducendo nuove rotatorie. La maggior parte di esse segue il modello definito “alla francese”. In questo caso troveremo un segnale di “dare precedenza” all’ingresso. Gli automezzi che occupano la rotatoria, infatti, hanno la precedenza rispetto a quelli che devono accedervi. Questi ultimi dovranno quindi rallentare ed eventualmente fermarsi all’apposito segnale per permettere a chi sta percorrendo la rotatoria di liberarla velocemente. Le rotatorie più datate sono anche dette “all’italiana”. In questi casi non troveremo alcun segnale all’ingresso poiché avremo la precedenza. Una volta entrati, invece, dovremo cedere il passo a chi vi accede.

Abbiamo visto che per evitare 169 euro di multa devi conoscere bene questi segnali previsti dal codice della strada. Ma ancor più importante, una corretta conoscenza della segnaletica riduce il rischio di incidenti stradali. Il segnale di stop è certamente uno dei più frequenti ed importanti. Questa indicazione impone l’obbligo di fermarsi anche se la strada sembra libera. Lo stop, infatti, regola gli incroci più pericolosi dove la scarsa visibilità non consente un attraversamento in sicurezza. In questi casi sarà necessario fermare completamente il veicolo. I rischi sulla strada sono moltissimi, un motivo in più per guidare con prudenza. Inoltre, la nostra Redazione vi ricorda di circolare sempre con le coperture assicurative in regola.