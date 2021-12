Per essere trendy e chic a Capodanno sono questi i gioielli che dovremmo indossare a 30 o a 50 anni

Negli ultimi tempi la moda ha dato una grossa sterzata sul concetto del vintage e su come i vecchi oggetti dimenticati possono tornare nuovamente ad essere indossati. Così come per l’abbigliamento comodo e pratico, per cui le scarpe più gettonate in questo periodo sono gli anfibi, anche per i gioielli c’è un ritorno al passato.

Infatti, non si parla del famosissimo snake piatto che è ancora richiestissimo e di moda, ma di gioielli molto vistosi che hanno un tocco di anni ’80. Questi meravigliosi gioielli sono da qualche tempo in tutte le vetrine delle gioiellerie. La maggior parte delle aziende del settore hanno una collezione proprio con la maglia grossa, richiestissima.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Il trend ideale per inaugurare l’inizio dell’anno 2022

La maggior parte delle persone che seguono le riviste di moda e sono molto attente ai dettagli, sa di che cosa si sta parlando. Si tratta di un trend molto in voga negli ultimi tempi che valorizza l’immagine con gioielli vistosi con maglie a catena in tutte le versioni.

Dei gioielli ideali da indossare sia a 30 che a 50 anni per un Capodanno trendy e chic indimenticabile. Un saluto ad inizio anno con un accessorio vistosissimo che non resterà inosservato. Ma non solo gioielli, anche le scarpe e le borse hanno un tocco di anni ’80. Piccole o eccessive applicazioni di catene di maglia grossa o fine per impreziosire l’outfit.

Un look senza tempo, che mette in luce il carattere della persona con la scelta della grandezza della maglia. Piccola per un look più discreto, o vistosa come piace un po’ a tutti, con una maglia importante, grossa e molto appariscente. Le rifiniture sono le classiche, in argento, in oro giallo o rosè e per un tocco glamour con cristalli incastonati nella maglia per illuminare ed impreziosire il gioiello.

Per essere trendy e chic a Capodanno sono questi i gioielli che dovremmo indossare a 30 o a 50 anni

Non resta che acquistare uno di questi accessori vistosi per poter passare la notte di Capodanno in prima linea. Oppure optare per un gioiello che tutte le donne dovrebbero avere nel loro portagioie.

Si tratta di una ricorrenza speciale, e che sia solo una cena o che continui per tutta la notte per il veglione di Capodanno, non possiamo lasciarci sfuggire il gioiello perfetto. Se i gioielli a maglia vistosa non sono tra i nostri preferiti, si può puntare su un grande classico.

I gioielli che luccicano sono belli, semplici e delle volte essenziali. Un classico girocollo punto luce abbina agli orecchini, oppure il bracciale amato da tutte le donne, chiamato eternity bracelet. Insomma un gioiello impreziosito dalla pietra preziosa per eccellenza, è senz’altro l’ideale per poter passare una serata indimenticabile.