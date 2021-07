Ci piace essere alla moda e seguiamo le tendenze che più ci piacciono. Ci piace avere un nostro stile e non sbagliare mai outfit.

Ma se siamo sicure sull’abbigliamento, a volte però non sappiamo scegliere l’accessorio giusto.

Ci potrebbe sembrare poco importante e invece è proprio quello che potrebbe fare la differenza.

Niente panico perché questo articolo ci darà la soluzione ai nostri problemi. Una soluzione pratica e colorata che tutte ci copieranno.

Per essere sempre alla moda basta questo accessorio che spopola tra le influencer

Con l’arrivo dell’estate cerchiamo outfit sempre più colorati e leggeri. Questi ci permettono di affrontare al meglio le calde giornate estive.

Vorremmo però dare un tocco in più al nostro look senza dover per forza acquistare abiti nuovi. Abbiamo pensato a qualche collanina o cavigliera ma niente ci soddisfa.

Poche di noi sanno che per l’estate 2021 c’è un unico oggetto che dobbiamo assolutamente avere.

Stiamo parlando del cordino con perline da attaccare al nostro smartphone.

Per essere sempre alla moda basta questo accessorio che spopola tra le influencer. Corriamo ad acquistarne uno. Con un semplice accessorio di tendenza saremo sempre al top.

Noteremo subito che tutte le influencer più famose sfoggiano sulle più grandi piattaforme social il loro cordino di perline.

Con un semplice doppio filo di perline colorate rendono unica anche la cover più anonima. Inoltre, riusciremo a completare al meglio qualsiasi outfit.

Come creare il nostro

Se tra quelli acquistabili non troviamo un modello che ci piace potremmo ricorre ad un po’ di fai da te.

Ci basterà acquistare del filo trasparente per bracciali e tagliarlo ad una lunghezza sufficiente per farci passare la nostra mano.

Una volta legata un’estremità al nostro smartphone, potremo iniziare a decorare il nostro filo.

Utilizziamo le perline che più ci piacciono. Più saranno colorate e di diversa misura, più il nostro accessorio sarà alla moda.

Possiamo crearlo anche con del tessuto a stampa bandana. In questo modo avremo una doppia versione dell’accessorio moda che spopola maggiormente in questa estate italiana.

Grazie a questo stupendo accessorio avremo sempre un look estivo e alla moda.

