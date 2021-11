È forse possibile quantificare la felicità? Qualcuno ha provato a farlo con un numero su una scala da 1 a 10, altri invece semplicemente decidono di non attribuirle un numero. La scienza, però, tramite uno studio ha scoperto che è possibile aumentare la propria felicità del 7%. Infatti per essere più felici e allontanare i pensieri negativi ecco cosa ha scoperto la scienza.

Gli studiosi sono costantemente alla ricerca di risposte, per comprendere il Mondo e per capire come si può migliorare la vita delle persone. Ad esempio uno studio pubblicato sulla rivista “Pnas”, condotto dal biologo Gregory Bratman, ha scoperto cosa fare per rigenerare il sistema nervoso. Oppure possiamo seguire la religione induista per vivere meglio. Secondo questa religione, infatti, se non si rivelano queste cose agli altri si vivrà molto meglio.

Sul “Journal of Tourism Analysis”, è stato pubblicato uno studio che spiega come le persone che viaggiano spesso sono mediamente più felici del 7% rispetto a quelle persone che invece non viaggiano o lo fanno di rado. Quindi viaggiare, scoprire posti nuovi e fare nuove esperienze è fondamentale per la nostra felicità. Forse i vari lockdown e il fatto che non si poteva partire ci hanno fatto rendere conto di quanto viaggiare sia importante per la nostra salute.

I posti da visitare nel Mondo sono tantissimi, ma non dimentichiamo che anche in Italia ci sono moltissime città splendide che spesso sottovalutiamo. Magari ci focalizziamo sulle grandi città come Roma, Milano, Napoli, Firenze o Venezia, ma ci sono delle piccole città o borghi veramente deliziosi. Ad esempio, questo borgo è nella lista dei più belli d’Italia e un weekend di novembre basta per visitarlo.

Se invece vogliamo puntare all’estero, ci sono tantissime guide turistiche che possiamo seguire. La lista più famosa è quella della casa editrice australiana Lonely Planet. Questa ha realizzato una lista sia con le 10 migliori città da visitare nel 2022, sia con i migliori Paesi.

Insomma viaggiare adesso non è più un problema. Basta partire con le giuste intenzioni, documenti alla mano, Green Pass e possiamo tornare a scoprire i benefici del viaggio. E non deve essere per forza una settimana alle Maldive, ma può essere anche un weekend a Ferrara.