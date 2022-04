I 50 anni sono una tappa importante della vita, che alcune affrontano con una certa nonchalance, altre con timore e qualche rimpianto. Anche se le donne a questa età, complici le cure che rivolgono a se stesse, hanno un aspetto di eterne ragazzine, i segni dell’età che avanza cominciano a far capolino. Qualche ruga di troppo e il fisico che non è più a clessidra. I figli sono adulti e vanno via di casa e si ha la sensazione di chiudere definitivamente una pagina della propria vita.

Puntare sulla qualità

Dobbiamo per questo rinunciare ad essere eleganti? Assolutamente no, ma forse introdurre nel guardaroba qualcosa che manca e abbandonare definitivamente delle mise che non ci valorizzano. È anche vero che a questa età le scelte più che dalla moda sono dettate dall’esperienza. Sappiamo che cosa ci sta bene e cosa no, quali abiti ci valorizzano e quali escludere dal guardaroba perché non fanno per noi.

Dal mondo della moda non mancano suggerimenti che dobbiamo solamente adattare al nostro stile e declinare secondo i nostri gusti. Gli stilisti ci consigliano innanzitutto di non esagerare con il numero di vestiti e di puntare sulla qualità. Per essere eleganti e belle bastano pochi capi basici irrinunciabili con cui giocare per accostamenti divertenti e in linea con la nostra personalità. Nel guardaroba di una cinquantenne non dovrebbero mancare un paio di jeans e un giubbino di pelle, un blazer e un trench, un abito elegante e una camicia bianca.

Per essere eleganti e belle anche a 50 anni ecco le soluzioni trendy che rendono audace e sofisticato un guardaroba basico

Se investire in abiti senza tempo è un’indicazione da seguire, è altrettanto importante adattare i capi basici alle tendenze della moda e provare ogni tanto degli abbinamenti insoliti che fanno tendenza.

Quali sono i consigli degli stilisti che possiamo adottare senza riserve? Sicuramente, il suggerimento di evidenziare la vita con cinture o pantaloni a vita alta. Il punto vita è un elemento di seduzione e sottolinearlo rende armonica la figura e sofisticato il look. Se il fisico ha perso la forma di una clessidra, basterà indossare una giacca sui pantaloni o sull’abito e lasciare intravedere la cintura solo sul davanti.

Altro suggerimento ringiovanente è quello di indossare una jumpsuit, una tuta, sia per le occasioni eleganti sia per un outfit informale, da completare con delle sneakers e magari un gioiello a contrasto.

Ci consigliano inoltre di scegliere dei colori che illuminano il viso o di ravvivare un completo scuro con gioielli e accessori luminosi. E di adottare di tanto in tanto un look monocromatico che è una scelta molto sofisticata. Magari usando il nostro colore preferito.

Infine, suggeriscono di osare con gli accessori che possono davvero rivoluzionare il look. Indossare una borsa rossa su un completo scuro ci assicura una botta di vita da non sottovalutare.

