Stare dietro ad un balcone curato e perfetto in ogni dettaglio non è per niente facile. Del resto parliamo di uno spazio aperto a tutti gli effetti, e dunque bisogna affrontare dei problemi che dentro casa non siamo abituati a vedere. Gli animali sono in cima alla lista certo, ma non sono solo loro a dare fastidio. Il vento, il sole, il terrazzo del vicino, sono solo alcuni di quelli che potrebbero causarci preoccupazione. Per questo motivo è bene e consigliato conoscere tutti i piccoli ma fondamentali segreti per cercare quanto meno di prevenire gli inconvenienti più fastidiosi.

La scelta migliore

Come abbiamo già avuto occasione di dire, senza dubbio la scelta migliore per far morire di invidia i vicini quando guardano il nostro balcone è quella di riempirlo di fiori. Non esiste infatti arma migliore per arredare uno spazio esterno. Eppure soprattutto quest’ultimi portano con loro non poche difficoltà, che sono difficili da affrontare, perlomeno senza essere a conoscenza delle tecniche giuste. A tal proposito nel prossimo paragrafo vedremo come per esaltare i colori del terrazzo con gerani smaglianti, vigorosi e indistruttibili è questa la furba strategia da seguire.

Un potere drenante

I gerani sono uno dei fiori più belli e acquistati nel nostro Paese. E di conseguenza abitano e aiutano ad arredare la maggior parte dei balconi di tutta Italia. Come però molte altre specie si tratta di piante delicate e che necessitano di attenzioni, al fine di scongiurare che si rovinino poco dopo averle piantate. Bene, vediamo quindi perché per esaltare i colori del terrazzo con gerani smaglianti, vigorosi e indistruttibili è questa la furba strategia da seguire. Come dicevamo sono diversi i problemi a cui potrebbero andare incontro questi fiori, e uno di questi senza dubbio è rappresentato dal ristagno d’acqua all’interno del vaso in cui li piantiamo. È per questo motivo che prima di inserirveli dobbiamo prevenire la possibilità che questo problema si crei.

Il modo è semplicissimo. Sul fondo del vaso, prima di mettere il terriccio, posizioniamo della ghiaia. Non siamo timidi nelle quantità, anche due o tre strati andranno più che bene. La ghiaia infatti ha un potere drenante, e dunque eviterà la creazione del ristagno d’acqua, facendo in modo che la crescita dei gerani sia sempre rigogliosa e indisturbata. Ma non è finita qui. Scegliendo questo materiale per drenare doneremo al vaso, e dunque ai fiori in generale, anche una stabilità assai maggiore. Di conseguenza il vento, anch’esso possibile nemico del balcone, non dovrà farci paura. Provare per credere. Ecco dunque il motivo per cui per esaltare i colori del terrazzo con gerani smaglianti, vigorosi e indistruttibili è questa la furba strategia da seguire.