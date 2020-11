Quest’anno è iniziato, e con molta probabilità si concluderà, in modo molto turbolento. Crisi sanitaria, lockdown e misure restrittive costringono i più a vivere molte situazioni e dinamiche di incertezza. Prendersi cura di sé stessi diventa difficile, al pari di altre comuni attività.

Ogni giorno ci sono novità in merito a quelli che sono, e non sono, servizi alla persona o lavori essenziali. Se prendersi cura di sé è senza dubbio essenziale, farlo si rivela complesso in un contesto che già a marzo ha chiuso i centri estetici. Per adesso sono aperti, in futuro chissà. Per cui, se si desidera ricevere le cure, anche estetiche, che si ritengono necessarie, non è più il caso di rimandare a domani. Possibilmente, una cura estetica è preferibile se indolore. Questo diventa più complesso quando si parla di epilazione. Per un’epilazione senza dolore la risposta è questa: la ceretta brasiliana.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Per un’epilazione senza dolore la risposta è questa: la ceretta brasiliana

La ceretta brasiliana è un tipo di epilazione delicato e certamente meno doloroso rispetto a quello tradizionale. È adatta soprattutto per chi ha una pelle molto sensibile ed è consigliata, quindi, per le zone come l’inguine o le ascelle.

Questo particolare tipo di cera si compone di elementi naturali. Particolare menzione meritano soprattutto il limone e lo zucchero, la cera d’api e l’aloe vera. Tuttavia, a rendere la ceretta brasiliana meno dolorosa è soprattutto la tecnica utilizzata per lo strappo. Infatti, la cera brasiliana riesce ad aderire soltanto ai peli, evitando quindi di attaccarsi la pelle. I benefici sono molteplici. Non aderendo alla pelle, la brasiliana provoca molto meno dolore e causa molte meno irritazioni o bruciature rispetto alla tradizionale cera a caldo.

Proprio la temperatura della cera costituisce un’altra differenza sostanziale. La ceretta brasiliana viene eseguita a temperature medie e delicate che rendono la pasta molto elastica e lavorabile a mano.

Qui invece le indicazioni per una ceretta indolore da far in casa.