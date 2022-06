L’estate arriva con la promessa di caldo, sole, giornate lunghe e luminose. Tutti cerchiamo la meta per le nostre vacanze e stiamo già preparando le valigie. Assaporiamo questo momento come il più bello dell’anno, ma a rovinarci la festa ci sono gli insetti. Il caldo e l’umidità tipici dell’estate li hanno risvegliati dal letargo e girano indisturbati nelle nostre case e nei giardini per non farci dormire sonni tranquilli. Che fare? Armiamoci di pazienza e scopriamo quali sono i sistemi più efficaci per combatterli.

Precauzioni da prendere

Per eliminare zanzare, zecche, mosche e formiche ci sarebbero gli insetticidi, ma sappiamo benissimo che non si limitano ad uccidere gli insetti ma danneggiano la nostra salute. Per questo cerchiamo rimedi naturali e repellenti vegetali per tenere lontani gli insetti senza avvelenarci. Se questo obiettivo si raggiunge facilmente con le formiche, il compito diventa un po’ più difficile con le zanzare. Difficili da sconfiggere, sono a volte anche veicolo di malattie. Cominciamo con il ricordare quali precauzioni prendere per evitare il loro proliferare.

Dobbiamo assolutamente evitare il ristagno di acqua in cui le zanzare possono depositare le uova. Se abbiamo dei vasi sul balcone o in giardino ricordiamoci di controllare che non ci siano ristagni nei sottovasi e se abbiamo dei contenitori vuoti lasciamoli sempre capovolti. Ancora, se ci sono dei bidoni di acqua piovana dovremmo sempre proteggerli con una zanzariera. Se abbiamo delle vasche esterne possiamo riempirle di pesci che mangiano le larve delle zanzare oppure usare dei larvicidi anche biologici.

Per eliminare zanzare, zecche, mosche e formiche dalle nostre case senza usare veleni sono questi i rimedi naturali che ci faranno trascorrere un’estate tranquilla

E se vogliamo un rimedio ancora più efficace e totalmente biologico possiamo usare un predatore. Ci sono degli animali che si nutrono di insetti e sono in grado di mangiarne grossi quantitativi. Stiamo parlando dei pipistrelli che forse non ci piacciono ma sarebbero un rimedio super efficace. Pare che in una sola notte siano in grado di mangiare circa 2000 zanzare a testa. Una vera scorpacciata. Ma si nutrono anche di altri insetti appartenenti alla famiglia degli artropodi come zecche, ragni, mosche e formiche.

Per attirarli nel nostro giardino o sul terrazzo basta offrire loro un rifugio, la bat box. Così viene chiamata una casetta di legno a forma di parallelepipedo di circa 35 cm per 60 cm. Basta appenderla sul muro esterno della casa o su un albero in giardino, lontana da fonti luminose. Si può costruire in casa o acquistare sul web. I pipistrelli faranno caccia grossa durante la notte, soprattutto di zanzare.

Non potremo eliminare completamente gli insetti, ma con tutte queste misure ridurne sicuramente la presenza e trascorrere un’estate tranquilla.

