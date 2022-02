Le macchie, acerrime nemiche degli indumenti sono delle vere e proprie seccature perchè spesso sono difficili da mandare via.

A volte sembra di provarle veramente tutte, detersivi, smacchiatori, lavaggio a mano e in lavatrice, eppure le macchie non svaniscono mai.

Ma allora come fare per eliminarle definitivamente?

Per eliminare velocemente le macchie ostinate da vestiti, tovaglie, maglioni e pantaloni ecco 2 trucchetti efficacissimi

La prima cosa da sapere è che esistono diversi tipi di macchie. Abbiamo quelle colorate, come quelle derivanti dal caffè, dal pomodoro o dalla frutta.

Ci sono poi le macchie considerate grasse, come quelle derivanti da olio, make up e creme.

Ed infine ci sono quelle miste, ossia quelle caratterizzate da una percentuale di grasso ma anche di colore, come ad esempio le macchie di ragù.

Ogni macchia a seconda della categoria a cui appartiene, ha bisogno di essere trattata diversamente.

Ora spieghiamo 2 trucchetti diversi per eliminare velocemente le macchie.

Le macchie colorate per essere eliminate vanno trattate con uno smacchiatore a base di ossigeno attivo oppure con il percarbonato di sodio. Un prodotto il percarbonato, che ci viene in soccorso in numerose faccende domestiche. In particolare nell’eliminazione delle macchie ostinate anche su superfici.

Tornando alle macchie sui tessuti, basterà spruzzare direttamente sulla macchia lo smacchiatore e lasciare agire per 15 minuti. Successivamente sfreghiamo e procediamo al lavaggio a mano o in lavatrice. Se invece decidiamo di utilizzare il percarbonato di sodio, procediamo alla creazione di una cremina fatta con 2 cucchiai di percarbonato con l’aggiunta di acqua calda. Applichiamo la cremina ottenuta sulla macchia e lasciamo agire per poi procedere al lavaggio.

Le macchie grasse invece per essere eliminate hanno bisogno prima di essere sgrassate. Per farlo abbiamo bisogno di prodotti digrassanti come ad esempio il detersivo per i piatti. Versare il detersivo direttamente sulla macchia sfregare con le dita e lasciare agire per 10 minuti, risciacquare e procedere al lavaggio. Se la macchia è fresca potrebbe anche bastare utilizzare semplicemente il classico sapone di Marsiglia. Basterà strofinarlo sulla macchia e lasciare agire per qualche minuto per poi procedere al lavaggio.

Le macchie miste invece vanno trattate con un mix di prodotti. Vanno dapprima digrassate come sopra indicato e poi aggiungeremo al lavaggio dei prodotti a base di ossigeno attivo che agiranno sul colorito della macchia stessa.

Lavaggi veloci

Nel caso di macchie colorate, possiamo anche decidere di trattarle direttamente in lavatrice. In questo caso basterà aggiungere direttamente in lavatrice detersivo in polvere e percarbonato e procedere al lavaggio. La temperatura ideale di lavaggio sarebbe tra i 40 e i 60 gradi.

Approfondimento

Come lavare giubbotti e piumini sintetici e in piuma in lavatrice senza rovinarli ed averli subito asciutti con questi veloci trucchetti