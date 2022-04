Il cerume è una sostanza naturalmente prodotta dall’orecchio come protezione del timpano ed è indispensabile per la salute delle nostre orecchie. Il cerume è una sostanza che si forma grazie al lavoro sinergico di due ghiandole presenti nell’orecchio. La ghiandola sebacea secerne sebo e la ghiandola apocrina produce la sostanza base del cerume.

Il cerume avrebbe diverse funzioni: rappresenta sicuramente un lubrificante naturale che previene la formazione di funghi e infezioni.

Una produzione eccesiva di cerume potrebbe essere causata da un’eccessiva stimolazione della ghiandola apocrina. Per tale ragione, il canale uditivo non andrebbe mai pulito.

Inoltre l’orecchio sarebbe in grado di autopulirsi attraverso dei movimenti della mandibola. Tuttavia, può capitare che in alcuni casi l’orecchio non si autopulisca, creando così la formazione di un tappo di cerume. Questo tappo, in alcuni casi, può ostacolare l’udito fino a provocare la comparsa di vertigini.

Per eliminare velocemente il tappo di cerume dalle orecchie ed evitare che appaiano sporche basta un solo prodotto naturale che tutti abbiamo in casa

Il tappo di cerume si formerebbe per motivi patologici o igienici, come ad esempio la presenza di dermatite seborroica o di psoriasi. Un tappo di cerume, tuttavia, potrebbe anche dipendere da infiammazioni locali o da una scorretta igiene delle orecchie.

Ecco perché l’utilizzo dei classici cotton fioc sarebbe scorretta e sconsigliata. Questi arnesi, infatti, non farebbero che spingere il cerume presente nel canale uditivo sul fondo, favorendo la formazione del più comune tappo di cerume.

Tuttavia è quasi impossibile che, almeno una volta nella vita, non abbiamo deciso di pulire le orecchie e rimuovere il cerume in eccesso con questi oggetti. Soprattutto se il cerume era particolarmente evidente.

Una soluzione alla portata di tutti

Per una pulizia più accurata e per eliminare velocemente il tappo di cerume ci sarebbe una soluzione molto semplice: l’uso dell’acqua ossigenata.

Basterà utilizzarne poche gocce da tenere nell’orecchio per alcuni minuti con la testa inclinata e successivamente inclinare la testa dal lato opposto per eliminarne gli eccessi. L’acqua ossigenata, grazie alla sua formulazione, sarebbe in grado di sciogliere i tappi di cerume e di liberare il canale uditivo.

Mantenere le orecchie pulite e igienizzate è sempre buona norma. Il consiglio è quello di pulire il padiglione esterno dell’orecchio con l’aiuto di acqua e con le mani, infine asciugarlo con l’aiuto di un asciugamano in cotone. Inoltre, è meglio evitare la pulizia del canale uditivo dato che, come abbiamo visto, è in grado di autopulirsi. Consigliamo, ma solo raramente, di ricorrere a una pulizia più accurata attraverso l’uso dell’acqua ossigenata.

