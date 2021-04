Avere un fisico perfetto e tonico è l’obiettivo di molti. Gli esperti consigliano un esercizio fisico costante e un’alimentazione bilanciata. Ma non solo. È necessario, altresì, considerare altri fattori. La genetica, ad esempio, è importantissima. Ci può essere una predisposizione congenita a prendere peso. In questi casi è indispensabile consultare un nutrizionista e pianificare una dieta su misura.

Anche lo stress influisce negativamente sulla linea. Chi è oltremodo ansioso rischia di accumulare chili in eccesso. In tal caso bisogna combattere la problematica in modo differente.

Sicuramente, però, la nutrizione è un punto cardine. Il percorso che ci porta a vivere in salute comincia dalla cucina.

In particolare, per eliminare subito qualche chilo di troppo bisogna sbarazzarsi di questa sostanza.

Bevande che fanno ingrassare

Spesso ci si concentra solo ed esclusivamente sul cibo. Le bibite, però, sono altrettanto importanti per una dieta equilibrata. Si consiglia di bere sempre molta acqua. La quantità ideale è di circa due litri al giorno, magari a partire dalla mattina.

L’acqua è indispensabile per il corpo umano. Aiuta ad eliminare le scorie e le tossine e a purificare il sangue.

Le bevande zuccherate, invece, sono molto dannose. Esse, infatti, hanno un contenuto calorico davvero altissimo. Eliminarle dalla dieta è già un primo passo avanti.

Un altro elemento da rimuovere completamente è l’alcool.

L’alcool

L’alcool ha diversi effetti sull’uomo. All’inizio produce un’attivazione. Si è più spigliati e sicuri di sé. Con l’assunzione protratta, però, deprime il sistema nervoso centrale. I riflessi sono più lenti e si presentano persino dei problemi nell’eloquio.

L’etanolo è presente in bibite come la birra, il vino e la vodka. Ha un potenziale calorico incredibile. Pochi, però, ne sono al corrente.

Gli aperitivi possono arrivare ad un apporto energetico di 115 calorie al bicchiere. Un solo boccale di birra doppio malto contiene ben 170 calorie.

Studiando questi dati, si capisce che è meglio evitare di assumere tale sostanza ogni giorno in maniera continuativa. Se la si elimina completamente dalla propria dieta si possono perdere subito diversi chili di troppo.

I risultati saranno sorprendenti. Provare per credere.