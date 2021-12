Ogni anno la maggior parte delle persone si trova a dover combattere contro un nemico invisibile che crea molto fastidio e disagio. Ad ogni cambio di stagione, si sposta qualche vestito qua e la nell’armadio e quando indossiamo quel capo rimasto nell’angolino li nel mobile, capita che questo puzzi terribilmente di muffa.

Questa fastidiosa puzza di muffa sui vestiti può dipendere da tanti fattori e per ridurre o cercare di eliminare questo irritante disagio si possono seguire delle piccole e semplici regole. In questi casi, bisogna agire subito per non diffondere la puzza nell’intero armadio e dover lavare tutti i capi inutilmente.

Quindi non resta che portare una ventata di freschezza impedendo all’odore di muffa di diffondersi, potendo finalmente godere di abiti puliti e profumati.

Come mettere fine a uno dei problemi più comuni che ricapita ad ogni cambio di stagione

Proprio in questi ultimi giorni di transizione tra autunno ed inverno, molte persone hanno trovato il tempo di rivoluzionare l’armadio. I capi primaverili ed estivi oramai possono passare in secondo piano di fronte a un clima rigido e piovoso dei prossimi giorni.

Ed è proprio per i primi giorni di clima da cioccolata calda, che abbiamo rispolverato quei bellissimi maglioni e sciarpe che erano li, in quell’angolo del mobile aspettando di essere indossati. Ma non sempre questi stessi capi che sono stati messi in ordine nell’armadio hanno un odore fresco e di pulito. Anzi può capitare che questi possano puzzare di muffa.

In questi casi prima che l’odore si diffonda su ogni capo, è importante agire e non pensare che la puzza vada via da sola. La muffa è uno dei problemi più comuni e persistenti che possono presentarsi ogni anno anche nelle migliori condizioni della casa. Per questo motivo ebbene non perdere tempo e darsi da fare.

Per eliminare quella fastidiosa e irritante puzza di muffa sui vestiti dovremmo seguire queste piccole e semplici regole

Prima di tutto, bisogna svuotare gli armadi e lavare tutti capi che puzzano di muffa. Poi si può passare un detergente igienizzante a base di ipoclorito di sodio in ogni zona interna dell’armadio. In questo modo si potrà eliminare qualsiasi muffa ed evitare che si riformi facilmente.

Dopo che ogni zona dell’armadio si sarà completamente asciugata, si potrà rimettere tutto al proprio posto. Si potrà infine aggiungere un sacchetto di sale e riso con qualche goccia di oli essenziali della fragranza preferita da cambiare ogni 6 mesi.

