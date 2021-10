Struccarsi è una delle azioni quotidiane più ripetute dalle donne e di solito la sera. Però, quante volte davanti allo specchio, siamo state tentate di andare a dormire con il nostro make up ancora intatto?

Se ci pensiamo, forse, tutte queste volte non le possiamo contare con una sola mano.

Ma, nonostante le nostre incertezze, alla fine cediamo perché struccarsi è un modo per dimostrare alla nostra pelle che ne abbiamo cura. E non farlo prima di andare a dormire rientra, poi, anche tra i 6 errori che dovremmo evitare per rendere più efficace la nostra skincare viso.

Il nostro sogno, tuttavia, è di poterlo fare velocemente e in maniera efficace e le salviette struccanti sono una soluzione ideale e molto pratica.

In questo articolo vedremo, però, che possiamo anche prepararle in casa con pochi ingredienti e con un procedimento molto semplice.

L’occorrente

Tutto quello che dobbiamo procurarci per realizzare queste salviette struccanti fai da te è:

un rotolo di carta da cucina;

150 ml di acqua distillata;

4 cucchiai di gel di Aloe Vera ed ecco le 3 semplici mosse da seguire per estrarre il gel dalle foglie di Aloe Vera;

2 cucchiai di olio d’oliva o olio di mandorle dolci o olio di jojoba;

un cucchiaio di sapone di Aleppo liquido;

un contenitore di vetro ermetico.

Questi ingredienti elencati sono perfetti per struccare la nostra pelle.

L’olio d’oliva, di mandorle dolci o di jojoba, diluito con l’acqua distillata, aiuta a sciogliere anche il make up più resistente. Per esempio, i prodotti waterproof che usiamo per gli occhi. Il delicato sapone di Aleppo, invece, aiuta la pelle del viso ad eliminare fondotinta e correttore. Il gel di Aloe Vera, infine, rinfresca, idrata e purifica.

Per eliminare ogni traccia di make up velocemente possiamo scegliere queste straordinarie salviette struccanti fai da te

Ora che abbiamo visto tutto l’occorrente che ci serve e i benefici dei prodotti che andremo a miscelare, vediamo come realizzare le nostre salviette struccanti.

Partiamo dal rotolo di carta da cucina e, se possibile, dovremmo optare per un doppio velo in modo da avere dei fogli più resistenti.

Questo lo dobbiamo tagliare a metà con un coltello, per esempio quello del pane, e dobbiamo poi staccare all’incirca 20 fogli.

Se vogliamo possiamo piegarli a metà oppure possiamo inserirli per intero all’interno di un contenitore di vetro ermetico.

Il risultato deve essere una piccola pila di fogli di carta da cucina che deve stare comoda all’interno del contenitore.

A questo punto, misceliamo per bene tutti gli ingredienti: acqua distillata, olio d’oliva, sapone di Aleppo e gel di Aloe Vera.

Infine, versiamo il composto all’interno del contenitore ermetico irrorando i fogli di carta da cucina.

Allora, ecco, che per eliminare ogni traccia di make up velocemente possiamo scegliere queste straordinarie salviette struccanti fai da te.

Le possiamo usare quotidianamente, passandole su ogni parte del viso, compresi gli occhi, con movimenti delicati e circolari.

Un ulteriore suggerimento

Prima di utilizzarle, dovremmo agitare il contenitore in modo da riattivare gli ingredienti e fonderli per bene tra di loro.

