Spesso nei nostri terrazzi o balconi, per evitare di cadere di sotto, non ci sono solo bellissime ringhiere in ferro battuto, ma è possibile che ci siano muretti con davanzali in marmo. Il marmo, in realtà, viene spesso utilizzato per molte superfici in casa, non solo negli spazi esterni. Infatti, negli anni 60-80 soprattutto, si usava molto in tutte le sue pregiate forme e colori. Se ne sfruttavano le sfumature per deliziose piastrelle nei corridoi, oppure per i ripiani del bagno o della cucina. Oggi sta tornando di moda nelle sue tonalità più omogenee, per un gusto estremamente delicato e raffinato.

Arrivano, puntuali, anche le pulizie di terrazzi e balconi

Ma, come ben sappiamo, il marmo è una delle superfici più difficili da pulire. Soprattutto quando è esposto a vento, pioggia, neve o sole, può capitare che la sua lucentezza non si preservi a lungo. Oppure che addirittura si creino dei buchetti, dove si depositano sporco e incrostazioni di ogni genere. Ma sarebbe un peccato lasciarli in balia di piccioni e uccelli, soprattutto con la bella stagione. È quindi arrivato il momento di rimboccarsi le maniche ed usare un metodo efficacissimo per farlo tornare splendente e bellissimo.

Per eliminare macchie gialle, incrostazioni e sporco ostinato dalle superfici in marmo non serve l’olio di gomito ma questi trucchi geniali

Ingiallimento, macchie e incrostazioni sembrano impossibili da togliere, ma non è così. Sono assolutamente da evitare prodotti troppo aggressivi che potrebbero danneggiare ancora di più le superfici. Meglio prediligere prodotti naturali o saponi con pH neutro. Una delle soluzioni più quotate, che dà il massimo risultato, è lavarli con acqua e sapone di Marsiglia. Prendiamo uno straccio bagnato e passiamoci sopra il sapone, poi imbeviamo l’intero marmo con la soluzione e risciacquiamo abbondantemente con diverse passate di spugna umida. Questo dona lucentezza, ma anche profumo e igienizzazione. Ma come fare con le incrostazioni? L’ideale sarebbe utilizzare il sapone di Marsiglia con una spazzola dai dendi morbidi. Una di quelle che si usano anche per pulire i tappeti persiani.

In via alternativa si può provare con una soluzione di acqua, succo di limone e bicarbonato. Oppure con la fecola di patate. Proprio così: per le macchie più ostinate potremmo far agire l’ingrediente per qualche ora e poi rimuoverla con il sapone e la spugna. Per le parti ingiallite si potrebbe, invece, ricorrere alla pietra pomice. Passandola solo sulla parte interessata, rimuoverà la patina e farà tonare il marmo come nuovo. Per eliminare macchie gialle, incrostazioni e sporco dal marmo di balconi e terrazzi, questi trucchetti saranno veramente una manna dal cielo.

