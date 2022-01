Quando entriamo in casa sentire un buon profumo nell’aria è una sensazione ineguagliabile, che comunica profonda pulizia. Dietro l’angolo, però, potrebbero esserci dei fattori che rendono le stanze maleodoranti, come l’umidità, la muffa, l’odore di chiuso e soprattutto il tanfo di sigaretta.

Spesso i fumatori non si rendono conto di quanto può essere fastidiosa quella puzza che si attacca ad ogni singolo elemento. Tende divani, mobili, cuscini, ogni cosa assorbe questo inconfondibile e tremendo odore. Di certo non è bello sentirlo già all’ingresso di casa, dove tutto dovrebbe profumare, per accogliere noi e gli eventuali ospiti. Solitamente per nascondere la puzza ci ostiniamo a pulire e detergere ostinatamente tutte le superfici, ma non basta. Allora ci affidiamo a deodorati e diffusori vari, che spesso non fanno altro che peggiorare la situazione. Quando, ad esempio, si tratta di allontanare dalla cucina certi odori, dovuti alle varie preparazioni, basterebbe usare solo 2 cucchiaini di questa famosa spezia. Mentre per avere una casa che profuma dovremmo scegliere questi ingredienti naturali. Il fumo potrebbe impregnare talmente a fondo che trovare un rimedio è un’impresa difficile.

Per eliminare l'odore di fumo in tutta la casa servirebbero solo poche foglie di questa pianta sempreverde

Le azioni base che dovremmo fare comprendono la pulizia frequente di pavimenti e superfici, magari aggiungendo aceto o bicarbonato nell’acqua del secchio. Poi bisognerebbe cambiare e detergete i filtri dei vari condizionatori e far arieggiare gli ambienti aprendo le finestre, quando è possibile. Usare vecchi profumi e pot-pourri per cercare di diffondere fragranze piacevoli all’olfatto, ma soprattutto dovremmo smettere di fumare in casa. Molte piante sono indicate e consigliate in questi casi, perché in grado di rendere l’aria più pulita. Le specie chiamate “mangiafumo” sono parecchie ed anche ornamentali, ad esempio la messicana Beaucarnea recurvata, lo spatifillo, la monstera e la dracena.

Per eliminare l’odore di fumo in tutta la casa servirebbero solo poche foglie di questa pianta sempreverde, ovvero l’eucalipto. Ne esistono di molte varietà, tutte molto belle da vedere e da tenere per abbellire gli angoli di casa. In realtà, se non abbiamo lo spazio per tenerla, possiamo utilizzare 3 modi semplici per diffondere il suo fantastico profumo balsamico, fresco e particolarmente intenso.

Come utilizzare le parti dell’eucalipto

La prima soluzione prevede di usare semplici rami arricchiti dalle foglie, legati tra loro con uno spago o un nastro colorato. Usiamo questi mazzetti e posizioniamoli nei luoghi strategici, come l’ingresso, cucina e soggiorno. Oppure potremo utilizzare solo le foglie da mettere in graziose ciotoline, magari aggiungendo anche delle bucce di limone essiccate. Infine, potremmo far bollire il fogliame con l’acqua in un pentolino, per un’ora circa, per poi versarlo in uno spray e vaporizzare nelle stanze maleodoranti.