Oggi è un giorno importante, la notte è trascorsa praticamente insonne e, da svegli, ci si accorge di avere delle fastidiose borse sotto agli occhi. Bisogna correre ai ripari e per eliminare le occhiaie in soli due minuti basta questo rimedio che tutti possono sperimentare.

Ecco come eliminare velocemente le occhiaie

Si tratta di un trucco che non conoscono tutti, ma è di estrema semplicità. Per poterlo sperimentare, sono sufficienti un cucchiaino e il freezer. E per quanto riguarda il tempo? Soli due minuti saranno sufficienti per eliminare gonfiore e sguardo stanco. Basta riporre un cucchiaino per due minuti all’interno del freezer. Il tempo sarà sufficiente a farlo raffreddare in fretta.

Dopo averlo estratto dal freezer, tenerlo premuto per qualche secondo sotto gli occhi, proprio in corrispondenza delle occhiaie. Qualora si dovesse avvertire un sentore di freddo eccessivo, bisognerà immediatamente spostare il cucchiaino dagli occhi. Se necessario, ripetere l’azione dopo qualche minuto, fino a completa scomparsa del gonfiore.

Qualche altro consiglio

Per eliminare le occhiaie in soli due minuti basta questo rimedio che tutti possono sperimentare con un cucchiaino e il potere del freddo.

Quando l’occhiaia è però, questione di genetica o di una vita particolarmente usurante, esistono tanti altri rimedi. Tra i più valevoli, almeno per la durata di una mezza giornata, c’è certamente il make-up. Il correttore è sempre uno strumento valido in fatto di occhiaie e il colore dipenderà molto dalla tipologia di occhiaia che si possiede.

Altri rimedi consistono nel mantenere il corpo sempre molto idratato e nel dormire per un numero sufficiente di ore.

All’incirca si dovrebbero trascorrere a letto almeno sette o otto ore della propria giornata.

Cosmetici e creme specifiche sono valide soluzioni, specie se contenenti acido ialuronico, che agisce contrastando questi piccoli inestetismi.

Ovviamente, l’accettazione di quelle che costituiscono più proprie particolarità, invece che difetti, è sempre la scelta vincente. La bellezza è fascinosa proprio perché si declina in una miriade di modi e caratteristiche e non è certamente un’occhiaia a cambiarne il significato.