Capita spesso di notare delle piccole macchie di ruggine sui nostri oggetti in acciaio, anche se sono realizzati con materiali di ottima qualità. Questo perché l’umidità e l’acqua sarebbero tra le prime cause a determinare tale inconveniente. Molti pensano che l’acciaio non si possa mai arrugginire. Ma, in realtà, proprio l’acciaio è una lega di metalli che contiene al suo interno anche il ferro. Non solo questo materiale, ma anche marmi, piastrelle, pavimenti e tessuti possono essere le vittime delle antiestetiche macchie di ruggine.

I rimedi tradizionali

Per eliminare la ruggine, possiamo utilizzare sia il bicarbonato che l’aceto. Due prodotti che sono sempre presenti in casa e che ci aiutano a risolvere molti problemi. Ad esempio, possiamo lasciare gli oggetti in acciaio in ammollo nell’aceto per qualche minuto. Trascorso questo tempo, strofiniamo delicatamente sulla macchia di ruggine, fino ad eliminarla.

E se invece abbiamo solo il bicarbonato? In questo caso dobbiamo preparare una cremina composta da bicarbonato e poca acqua (la consistenza dovrà essere simile a quella del dentifricio). Strofiniamo delicatamente il composto ottenuto sulla macchia di ruggine, fino a rimuoverla.

Per eliminare le macchie di ruggine da acciaio e marmo ecco alcuni rimedi della nonna che li renderanno come nuovi

Se vogliamo eliminare la ruggine dalle grandi superfici in acciaio, possiamo anche utilizzare aceto e bicarbonato insieme. La soluzione che proponiamo è molto semplice e veloce da realizzare. Dobbiamo creare una pasta densa formata dall’unione di questi due prodotti, con l’aggiunta di qualche goccia di acqua. Una volta preparato, lasciamo agire il composto per circa 15 minuti. Al termine di questo tempo, risciacquiamo abbondantemente. Se necessario strofiniamo, ma sempre con molta cura.

Se invece vogliamo rimuovere le macchie di ruggine dal marmo dobbiamo necessariamente fare molta attenzione. Infatti, parliamo di un materiale delicato e poroso. Si graffia facilmente e assorbe i liquidi. Per questo motivo, se utilizziamo l’aceto, dobbiamo evitare che questo sia assorbito dal marmo, perché potrebbe rovinarlo. Allora non rischiamo ed eliminiamo le macchie di ruggine utilizzando il sapone per i piatti e il bicarbonato.

Anche in questo caso, dobbiamo formare una pasta densa e lasciarla agire per qualche minuto sulla macchia. Strofiniamo delicatamente e risciacquiamo. Per eliminare le macchie di ruggine da acciaio e altre superfici in marmo, ecco, quindi, qualche trucchetto della nonna da utilizzare.

Lettura consigliata

Via sporco, macchie di olio e calcare da superfici e pavimenti in granito grazie a questi rimedi tutti naturali