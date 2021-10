Se spazzare via la polvere dal pavimento e togliere i residui di cibo dalla tovaglia sono pulizie molto semplici da portare a termine, ce ne sono altre decisamente più complicate. D’altronde per tenere curata l’abitazione ci vuole non solo molta pazienza ma anche talento per scoprire le tecniche giuste. Ci riferiamo a tutti quei metodi in grado di farci avere una casa bella e pulita in poco tempo, grazie ad interessantissimi segreti che nascondono.

Non proprio una passeggiata

Quando ci apprestiamo a fare le pulizie domestiche dobbiamo cercare di dedicare la maggior parte del nostro tempo, e delle nostre attenzioni, ai luoghi di casa più complessi da sistemare. Tra questi, senza dubbio, troviamo il piano cottura della cucina. Quest’ultimo, infatti, si presenta come un angolo della casa parecchio difficile da mantenere brillante e privo di residui. Non a caso, per pulirlo a dovere, è necessario conoscere i metodi giusti per scrostare via lo sporco ostinato e il calcare.

Per eliminare le incrostazioni ostinate dai fornelli ecco il rimedio sulla bocca di tutti

Proprio per i motivi appena spiegati, oggi vogliamo rivelare ai nostri Lettori un metodo semplicissimo e super efficace. Il quale, in poco tempo, ci regalerà la possibilità di rivedere nuovamente i fornelli lucidi e splendenti. Finalmente privi di tutte le incrostazioni che li interessavano. Ci riferiamo in particolare al rimedio che ci dice di preparare un composto semplicissimo, formato solamente da tre ingredienti. Ovvero acqua tiepida, aceto e sale. Difatti tutto quello che dovremo fare sarà versare in un recipiente dell’acqua e aggiungere a quest’ultima mezzo bicchiere di aceto e non più di quattro cucchiai di sale fino.

A quel punto, dopo aver mescolato per bene, bisognerà semplicemente immergere i fornelli in questo composto e attendere all’incirca un’ora. Ecco che, trascorso questo tempo, i fornelli torneranno a brillare e non presenteranno più le incrostazioni ostinate. Il tutto grazie all’azione abrasiva del sale, nonché a quella disinfettante dell’aceto. Se vogliamo poi continuare con le pulizie e procedere con la disinfezione del piano cottura, suggeriamo di utilizzare un’altra soluzione. Derivata dall’unione di acqua e amido di mais. Già solamente con questi due metodi potremo risparmiare non solo moltissimo tempo nelle pulizie di casa ma anche sull’acquisto di prodotti appositi. Oggi, dunque, proprio perché in molti non lo conoscevano prima, abbiamo visto che per eliminare le incrostazioni ostinate dai fornelli ecco il rimedio sulla bocca di tutti.