Per eliminare la dannosa muffa da questa pianta sempreverde dagli abbondanti fiori gialli proviamo questo rimedio naturale

Tra pochi giorni sarà ufficialmente primavera ma il tempo in molte zone di Italia è ancora grigio e uggioso.

Le piante che avevano cominciato a risvegliarsi per il caldo di febbraio hanno subito un brusco rallentamento dovuto all’abbassamento repentino delle temperature.

Ci sono alcune piante che, però, più di altre si adattano egregiamente al freddo e alla presenza di neve.

Sono piante adatte a sopravvivere anche a climi rigidi, tra queste troviamo la Heuchera ma anche la Mahonia. Esistono diverse varietà di Mahonia che saranno da scegliere a seconda dello spazio che si ha a disposizione. Infatti, a seconda della tipologia cambieranno anche le dimensioni.

Si tratta di una pianta molto bella capace di spiccare con i suoi colori anche in caso di nevicate tardive.

La resistenza e la poca necessità di cure di questa pianta è quasi leggendaria, saranno davvero poche le attenzioni che bisognerà darle. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe cadere preda di malattie che, a lungo andare, potrebbero rischiare di danneggiarla. Per eliminare la dannosa muffa da questa pianta sempreverde potremo utilizzare dei semplici rimedi.

Come curarla

La Mahonia è un arbusto sempreverde che tende a fiorire alla fine dell’inverno. La particolarità di questa pianta è legata, però, alle sue foglie che cambiano colore in caso di gelo.

Infatti, chi possiede questo arbusto avrà notato il repentino cambio di colore dal verde al rosso intenso delle foglie durante l’inverno.

La Mahonia è una pianta che, come si scriveva in precedenza, non necessita di particolari cure. La potatura non è necessaria, se non in caso di dimensioni eccessive o in presenza di rami secchi o spezzati.

Per quanto riguarda l’esposizione è meglio posizionarla in un luogo ombreggiato. Da pianta robusta quale è non richiederà neppure annaffiature frequenti. Se, però, durante il periodo estivo dovessero esserci periodi di prolungata siccità meglio bagnarla.

Per eliminare la dannosa muffa da questa pianta sempreverde dagli abbondanti fiori gialli proviamo questo rimedio naturale

Tra le malattie che potrebbero colpire la Mahonia troviamo l’oidio. Gli attacchi sono rari ma può succedere e in questo caso sarà bene correre ai ripari velocemente.

La muffa bianca si riconoscerà per la presenza di una sorta di patina biancastra sulle foglie. Si potrà utilizzare un macerato di tanaceto ed equiseto per provare ad eliminare la muffa. Prendere due chili di equiseto fresco e lasciarlo in venti litri di acqua per un giorno intero, se si utilizza anche il tanaceto dimezzare le quantità vegetale. Si consiglia di sfruttare una bacinella capiente per riuscire a produrre il macerato.

Prima di essere utilizzato, poi il macerato andrà bollito e filtrato.

In caso di attacchi più gravi, tuttavia, sarà meglio preferire rimedi più potenti da farsi consigliare da esperti del settore. Basterà recarsi in un vivaio o in un garden center.