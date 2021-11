Nel nostro Paese, il pomodoro è uno degli alimenti più coltivati e consumati. Infatti è un vegetale sempre presente sulle tavole degli italiani, protagonista indiscusso di tantissime ricette. Grazie alla sua versatilità, il pomodoro è adatto ad ogni tipo di preparazione.

Questo alimento contiene il 94% di acqua e ha pochissime calorie. Possiamo mangiarlo crudo, cotto, o preparare un ragù tradizionale o utilizzarlo per insaporire le insalate estive.

Si coltivano tante varietà di pomodori, tutte diverse per forma, colore e proprietà organolettiche. Infatti, non tutti sanno che per cucinare un sugo perfetto come da tradizione bisogna utilizzare questa varietà di pomodori saporiti e succosi.

Qualche accenno sui metodi tradizionali

Il pomodoro ha un colore molto brillante ed è formato dalla polpa, dai semi e da una sottile buccia. Proprio questa buccia è la parte dell’alimento che molti di noi non gradiscono. Generalmente, quando si prepara un sugo o un condimento, il pomodoro viene privato della sua pelle.

Esistono diversi metodi per eliminare la buccia, tutti molto utili ed efficaci. Il più utilizzato è sicuramente quello che prevede una breve cottura del pomodoro.

Come procediamo? Laviamo i nostri frutti, eliminiamo il picciolo e con l’aiuto di un coltellino, incidiamo leggermente la parte superiore. Versiamo i pomodori in una pentola piena di acqua bollente e lasciamo cuocere per qualche minuto. Quando la pelle comincia a staccarsi dalla polpa, spegniamo il fuoco, e con l’aiuto di una schiumarola, mettiamo i pomodori in una bacinella piena di ghiaccio (possiamo anche utilizzare l’acqua fredda). Ora non ci resta che tirare la buccia, ricordandoci di non far raffreddare molto i pomodori.

Per eliminare la buccia dei pomodori senza accendere i fornelli si può utilizzare questo trucchetto

In realtà, ci sono tanti altri trucchetti che si possono utilizzare per pelare i nostri piccoli frutti. Infatti, Per eliminare la buccia dei pomodori senza accendere i fornelli si può utilizzare questo trucchetto.

Il metodo che proponiamo non è immediato, ma è molto efficace. Procediamo come prima: laviamo i pomodori, eliminiamo il picciolo e con l’aiuto di un coltellino, pratichiamo una piccola incisione a forma di croce sulla parte superiore. Versiamo dell’olio di oliva in una ciotola e immergiamo i pomodori per un paio di ore. L’olio ammorbidirà la buccia, che di conseguenza sarà più facile da eliminare.

Utilizziamo questo metodo, quando abbiamo pochi pomodori da pelare. Inoltre, non buttiamo via l’olio avanzato, ma usiamolo per altre preparazioni.

