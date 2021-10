Il cavolfiore è un ortaggio molto diffuso negli orti degli italiani. Si tratta di un vegetale appartenente alla famiglia delle crucifere (come cavoli, broccoli, cavoletti di Bruxelles ecc.).

Originario del Medio Oriente, il cavolfiore si presenta con una radice a fittone che sostiene una infiorescenza tonda (la parte che noi mangiamo). Le foglie sono spesse, ondulate e anch’esse commestibili.

Un ortaggio perfetto per rimanere in salute

Il cavolfiore è un ortaggio tipicamente autunnale e invernale che assicura, al nostro organismo, una grande quantità di elementi nutrizionali. Un vegetale che possiede poche calorie, quindi adatto anche a chi segue un regime alimentare controllato. Le fibre in esso contenute aiutano a regolarizzare il movimento intestinale, a combattere la stitichezza e controllare l’assorbimento di zuccheri e colesterolo. La presenza della vitamina C rafforza le difese immunitarie e combatte i radicali liberi, che provocano l’invecchiamento cellulare. Insomma, un ottimo antinfiammatorio naturale in grado di prevenire alcune patologie e proteggere l’organismo.

Per eliminare immediatamente la puzza del cavolfiore dalla cucina basta solo questa semplice astuzia

Cucinare e portare in tavola il cavolfiore, vuol dire fare il pieno di proprietà salutari.

Ma molto spesso rinunciamo a mangiarlo perché durante la cottura, emana un cattivo odore che si diffonde velocemente per tutta la casa.

Infatti, questo ortaggio contiene composti a base di zolfo che si spigionano con la cottura causando una puzza molto sgradevole. Proprio come questo metodo decritto in un precedente articolo “Cucinare senza quella fastidiosa puzza di fritto che invade tutta la casa è possibile utilizzando un alimento presente nel nostro frigo”, anche per il terribile odore del cavolfiore possiamo usare dei piccoli trucchetti tramandati dalle nonne.

Per dimezzare i tempi di preparazione e di conseguenza attenuare la diffusione del cattivo odore, possiamo utilizzare la pentola a pressione. Ma per rendere la puzza meno intensa, possiamo mettere all’interno nell’acqua di cottura, una piccola fetta di pane imbevuta con del succo di limone. Un rimedio a costo zero per evitare che gli odori sgradevoli si sprigionino per tutta la casa e nelle stanze.

Un altro piccolo consiglio utile

Abbiamo visto che per eliminare immediatamente la puzza del cavolfiore dalla cucina basta solo questa semplice astuzia. Ricordiamo anche che, una volta terminata la cottura di questo ortaggio, possiamo mettere a scaldare un pentolino di acqua con tre foglie di alloro o mezzo bicchiere di aceto. Un piccolo trucchetto per profumare l’ambiente ed eliminare i cattivi odori.