I carciofi sono un ortaggio prevalentemente coltivato nelle regioni del Mediterraneo e molto amato dagli italiani. Una pianta dalle origini antichissime, già conosciuta dal popolo greco e romano.

Il suo sapore è molto particolare, tende al dolce ma anche all’amarognolo. La raccolta del carciofo e a scalare, cioè abbiamo delle varietà che si raccolgono in primavera e quelle che maturano in autunno (soprattutto nelle zone del Sud Italia).

Qualche piccolo accenno sulla coltivazione del carciofo

Il carciofo è una pianta perenne e la sua coltivazione è tipicamente invernali e autunnale. Coltivare questo ortaggio richiede molto spazio, infatti non è adatto ai piccoli appezzamenti di terreno. Le sue radici sono fittonanti, quindi prima di piantarlo, bisognerebbe lavorare in profondità il terreno e provvedere ad una buona concimazione. Il carciofo predilige il clima mite e teme gli inverni rigidi e gli sbalzi di temperatura.

Si possono coltivare molte varietà di carciofi: dal carciofo romanesco, violetto di Sicilia, spinoso di Sardegna, ecc.

Per eliminare il nero dei carciofi da mani e unghie ecco un trucchetto davvero efficace

Il carciofo è un alimento molto apprezzato per le sue proprietà organolettiche e per i benefici che apporta al nostro organismo.

Un ortaggio versatile che può essere gustato in tanti modi. Crudo, cotto, al forno, fritto, insomma possiamo cucinare tantissimi piatti e stupire la famiglia e gli ospiti.

Ma c’è una cosa che la maggior parte di noi non ama fare: pulire i carciofi ed eliminare tutte le foglie più dure. Non solo perché il lavoro è lungo e poco piacevole, per colpa delle spine. Ma anche perché questo ortaggio macchia le mani.

Possiamo risolvere il problema utilizzando dei guanti in lattice, ma non tutti riescono a tollerarli.

Allora affidiamoci alle proprietà sbiancanti e al gradevole profumo del limone. Dobbiamo solo strofinare energicamente l’agrume sulle mani e tra le dita. Qualche minuto e le macchie saranno sparite.

Ma cosa possiamo fare ancora? Per eliminare il nero dei carciofi da mani e unghie ecco un trucchetto davvero efficace.

C’è un prodotto che, grazie al suo potere leggermente abrasivo, può risolvere il problema. Parliamo del famosissimo bicarbonato, sempre presente nelle nostre casa. Dobbiamo solamente mescolare in una ciotola, qualche cucchiaio di bicarbonato e dell’acqua tiepida. Teniamo le mani in ammollo per 1 minuto, avendo cura di strofinarle molto bene tra loro, così da eliminare quanto più possibile le temute macchie nere.

