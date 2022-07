Oggigiorno sia uomini, che donne tendono ad ottenere e mantenere una pelle liscia e morbida. Per raggiungere questo obiettivo e sentirsi sicuri, si può ricorrere a tanti metodi. Nei centri estetici vi sono vari sitemi di epilazione e sta al cliente scegliere quello che preferisce. I costi senza dubbio variano.

Spesso si propone la ceretta. La pratica avviene stendendo il materiale caldo sulla pelle, in direzione della crescita del pelo, poi si fa aderire una striscia cartacea e si strappa contropelo.

Rimedi più o meno definitivi possono essere il laser e la luce pulsata. A casa chi vuole togliere la peluria antiestetica può usare il classico rasoio, con attenzione. Ci sono anche cerette in vendita nei negozi e creme depilatorie. In aggiunta, da qualche anno, sono in vendita anche epilatori elettrici e apparecchi a luce pulsata a uso privato.

Oltre a gambe e braccia, il punto più esposto dove a volte possono esserci peli è il viso. Gli uomini usano di frequente il rasoio, alle donne è sconsigliato. La pelle delicata potrebbe tagliarsi e il pelo ricrescere in fretta e duro. Oltre alla classica ceretta scopriamo alcuni rimedi per eliminare i peli del viso a casa.

Come rendere liscia la pelle del viso senza ceretta

Il primo metodo consiste nel mettere in una ciotola 60 g circa di farina di ceci e 20 g di curcuma. Mescolare le polveri versando piano piano dell’acqua, fino a formare un impasto abbastanza compatto. Prendere un po’ di questa pasta e spalmarla sui peli. Appena si sarà seccata, fare dei movimenti circolari per rimuovere la peluria.

Un altro metodo prevede l’uso di 1 albume, 10 g di amido di mais e 20 g di zucchero. Mescolare e formare una pasta compatta. Applicare sui peli del viso e lasciare agire per 30 minuti. Asportare con movimenti circolari, con le dita.

Per eliminare i peli del viso e per togliere quelli incarniti ci sarebbero questi semplici rimedi

Per quanto riguarda una ceretta dolce fai da te, unire succo di limone, miele e zucchero in parti uguali. Basterà mescolare gli ingredienti a bagnomaria fino ad addensarli. Se il composto risulta troppo compatto, diluirlo con acqua, altrimenti aggiungere dell’amido. Ora lasciare intiepidire e preparare la pelle con del talco.

In questo modo la cera si attaccherà principalmente al pelo. Stendere la pasta ottenuta con un bastoncino di legno, appoggiare una striscia adatta e strappare contropelo. Dopo, passare un cubetto di ghiaccio e un po’ di olio di mandorle per attenuare l’arrossamento e ricreare un film protettivo. Potrebbero andare bene nelle ore seguenti degli spray idratanti e lenitivi da fare in casa, utili anche come doposole.

Per prevenire i peli incarniti, il giorno precedente alla ceretta sarebbe bene fare uno scrub, anche con olio e zucchero o fondo di caffè. Per toglierli più facilmente, si può passare dell’acqua con del sale. Attendere qualche minuto e la pelle, divenuta più tesa, favorirà l’estrazione del pelo con una pinzetta. In alternativa, fare un leggero scrub con zucchero sulla pelle umida.

