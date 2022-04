Cucinare qualche gustoso manicaretto per gli ospiti o la famiglia dà soddisfazione ed è un hobby che potrebbe piacere a molti. Il problema è che, una volta spazzolato il contenuto del piatto, ci toccherà lavare tutto.

Forchette, coltelli, bicchieri e stoviglie possono farci perdere molto tempo in cucina se li si lava totalmente a mano. Per fortuna nella vita delle persone ha messo piede un elettrodomestico ancora oggi indispensabile: la lavastoviglie.

La sua comodità è fuori discussione e ci permette di dedicarci ad altro mentre sarà lei a occuparsi dell’igiene di piatti e posate. Anche essa stessa, però, ha bisogno di una pulizia regolare per restare in funzione a lungo. In più, dovremmo trovare uno stratagemma per eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie che possono insediarsi all’interno.

Qualche regola di manutenzione

La cura della lavastoviglie andrebbe effettuata periodicamente, senza escludere nessuna delle sue parti. Partendo dallo sportello, passiamo una volta al mese una spugnetta ruvida imbevuta di qualche goccia di sapone per piatti sulla superficie. Con la stessa frequenza effettuiamo un lavaggio a vuoto a temperatura media. Aiutiamoci con un litro di aceto bianco o due cucchiai di acido citrico.

Ogni 15 giorni, poi, dovremmo pensare alla pulizia dei bracci rotanti. I residui di cibo potrebbero attaccarvisi e pregiudicarne il corretto funzionamento. In questo caso potremmo sfruttare uno spazzolino da denti vecchio dopo averli rimossi. Terminata l’operazione non dimentichiamoci di sciacquarli bene.

L’ultimo compito che ci spetta, essenziale per prevenire i cattivi odori, riguarda la pulizia del filtro. Strofiniamolo sotto l’acqua corrente usando una spazzola con un po’ di sapone. Ripetiamo il processo settimanalmente, aggiungendo al lavaggio un paio di bicchieri di bicarbonato e ½ di aceto.

Per eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie questo sacchettino profumato e naturale è un portento inserito dopo la pulizia

Profumare la lavastoviglie è essenziale per completare alla perfezione la pulizia e non respirare quella terribile puzza ogni volta che apriamo lo sportello. Come punto di partenza potremmo sostituire il classico brillantante con dell’aceto bianco e mettere nel cestello delle posate il succo di mezzo limone.

Ma per diffondere un aroma gradevole che inebri le narici, dovremo usufruire di un semplicissimo stratagemma totalmente naturale. Dovremo solamente procurarci qualche baccello di cardamomo e dei chiodi di garofano e inserire tutto in un sacchettino di cotone.

Lo chiudiamo bene con uno spago, poi lo inseriamo nel cestello delle posate o lo appendiamo tra i bicchieri. Assicuriamoci che non entri in contatto con il braccio rotante e che non ostruisca l’azione della lavastoviglie.

Lettura consigliata

Basterà unire questi due ingredienti naturali per profumare la casa più intensamente di candele e oli essenziali ma senza ammorbidente o bicarbonato