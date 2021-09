Il forno, grazie alla sua semplicità d’uso e alla sua cottura capace di preservare la maggior parte delle sostanze nutritive negli alimenti, è sicuramente uno degli elettrodomestici più usato e presente in ogni cucina. Purtroppo però capita, non di rado, che durante la cottura le pareti si ungano di grasso, i ripiani si incrostino e che i residui di cibo si incastrino negli angoli.

Succede poi che la sporcizia depositata, se non pulita a dovere, nelle cotture successive si carbonizzi ed emetta fumo e cattivi odori. Questi incidenti di percorso rendono la pulizia del forno davvero difficile e fastidiosa.

In commercio esistono una miriade di prodotti da poter utilizzare per la pulizia. L’inconveniente però è quello di trovarsi a maneggiare sostanze chimiche spesso nocive per il proprio organismo e per l’ambiente. La soluzione a questo problema non indifferente è quella di adoperare alternative naturali ed ecologiche altrettanto valide ed efficaci, ed avere comunque un forno pulito e privo di cattivi odori.

Per eliminare i cattivi odori dal forno è questo il rimedio naturale più efficace

Per pulire in maniera facile e veloce ed eliminare gli odori persistenti dal forno, si può scegliere un ingrediente semplice ed economico che non manca mai nella dispensa di ogni cucina: il sale.

Il sale, oltre ad essere un perfetto alleato nella preparazione di piatti gustosi, rappresenta anche un eccellente rimedio per la pulizia domestica. Tra le sue proprietà c’è quella di pulire e scrostare superfici ed oggetti sciogliendo lo sporco e rendendolo molto più semplice da rimuovere. È un validissimo smacchiatore, anticalcare ed igienizzante. Inoltre è efficace nella pulizia dei metalli ed è un’ottima soluzione per rimuovere la ruggine. Deumidifica gli ambienti, elimina le muffe, ne evita la formazione e grazie alla sua capacità di assorbire gli odori è un ottimo deodorante naturale.

Consigli per un risultato impeccabile

Prima di tutto il forno va pulito e disincrostato e come già detto il sale è perfetto anche per questa operazione. È necessario creare un composto con 250g di sale grosso in ½ litro di acqua da applicare sulle incrostazioni avendo l’accortezza di scaldare leggermente il forno prima: il calore accelera il procedimento. Lasciare agire per 15 minuti circa e risciacquare.

Accade, però, che nonostante l’accurata pulizia rimanga un odore sgradevole che rende quasi vano il lavoro fatto. Ecco che in auto arriva un ingrediente di uso comune e dal profumo forte ed inebriante: il rosmarino. Per eliminare i cattivi odori dal forno è questo il rimedio naturale più efficace.

Procedimento:

Mettere in un pentolino acqua, sale grosso e diversi rametti freschi di rosmarino. Inserire il tutto in forno a 50° per 20 minuti e lasciarlo all’interno fino al suo completo raffreddamento senza mai aprire lo sportello del forno.

Questo connubio renderà il forno pulito e profumato come mai prima d’ora.